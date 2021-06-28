印度神童三度預言成真？這5國接連出事　他揭5大「關鍵時間點」

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者柯沛辰／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）日前預言疫苗接種率較高的英國、以色列將在6月20日後發生大事，結果英國宣布解封延期，以色列也收緊防疫政策。阿南德指出，面對變種病毒，疫苗不是唯一的解方，應遵循傳統智慧，掌握提高免疫力的方法。

阿南德3日曾警告，英國、以色列將在6月20日後「發生嚴重大事」，即便靠疫苗也不見得能帶來改善。接下來6月20日至9月21日間是一個關鍵，全球將迎來下一波疫情，包括美國、英國等歐洲大多數國家要小心，而且日本、印度也要多加注意。

當時阿南德解釋，疫情不會一夜之間天翻地覆，但6月20日木星逆行回到土星，對全世界來說都不是好事，「不論肉眼可見與否，某些特別的事將從這天開始發生。」但情勢可能要從7月開始才會較為明朗。

如今美國邁阿密24日公寓倒塌，又承受變種病毒疫情；澳洲雪梨27日也宣布封城；盧森堡27日證實，總理貝特爾確診；日本東京27日新增386起確診病例，疫情恐將反彈；馬來西亞27日宣布全國封鎖措施無限期延長。

有網友認為，阿南德三度預言成真，提前預見印度變種病毒可能肆虐全球，已有5個國家出事，因此再度回頭審視阿南德16日所發布的預言。

阿南德16日曾揭露5個要注意的時間點：

一、2021年6月20日以後，是「某種改變的開始」，但對全球而言並非好事，因為大部份歐洲國家和日本、印度可能爆發新一波疫情。

二、2021年7月開始，火星和木星處於相對位置，全球動盪情勢短暫回穩，但9月至11月情況又會急轉直下，迎來最糟時期，影響全球疫情、經濟及股市。

三、2021年11月21日以後，木星離開摩羯座，進入水瓶座，狀況逐漸改善，但由於對於疫苗的憂慮與敏感，經濟將有泡沫化危機。

四、2022年5月後，經濟逐漸好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，可能以新爆發的疫情或疾病等形式影響，但疫苗卻沒有多大用處。

五、2023年4月後，此時木星離開水瓶座，疫情逐漸好轉，世界已經適應「大型重置」，經濟會再次進入成長期。

阿南德解釋，由於2020年12月21日的木星、土星大合，未來20年是400年來最動盪的時期，象徵舊時代結束、新的階段展開，人類將面臨新的考驗，這與過去狀況大不相同，如同迎接一場「大型重置」，所以不能指望一切都會平靜。

阿南德呼籲，疫苗不是疫情的唯一解方，人類應用傳統方式提高自身免疫力，除了使用遵循印度自然傳統醫學「阿育吠陀」中的薑黃等古老藥草，也應放下手邊電子設備，盡量接觸陽光與新鮮空氣，不要因為害怕新冠病毒而遠離大自然。

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