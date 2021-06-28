我駐澳門代理處長也被迫返台！同樣因拒簽「一中承諾書」未獲簽證

▲我駐香港辦事處7名派駐人員返抵台灣。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

我駐香港辦事處人員日前因拒簽港府要求的「一中承諾書」被迫返台，今再傳我駐澳門辦事處代理處長陳佳鴻也因相同原因於27日被迫返台。對此，陸委會28日證實，陳佳鴻在澳門的簽證屆滿，因拒簽「一中承諾書」未獲澳府續簽返台。

陸委會表示，本會澳門辦事處陳佳鴻代理處長在澳簽證期限屆滿，因拒簽「一中承諾書」，澳府不予續簽，因此返台。

陸委會強調，政府針對澳門辦事處可能面臨的情況，已積極備妥應處方案，以保障在澳國人應有的權益。

▲ 陸委會主委邱太三出示港府要求的「一中承諾書」。（圖／陸委會）

陸委會主委邱太三上周曾針對駐港辦人員被迫返台一事召開記者會，提到我駐澳門辦事處目前還有5名派駐人員，其中一名，也就是代理處長的簽證效期只到6月27日。

邱太三還指出，澳門政府已經口頭告知，我駐辦人員必須簽署「一中承諾書」才能獲得續簽。不過，他也提到，澳門辦事處派駐人員簽證效期最久的一名至明年10月30日。

邱太三並在會上亮出一份香港政府要求我方一名副組長簽署的「一中承諾書」，該份文件的正式名稱為「台北經濟文化辦事處副組長書面承諾」，其中關於「一中」的內容都集中在第一條，「在香港期間嚴格遵守一個中國原則和香港《基本法》及香港法律，不干預香港內部事務、不作出與台北辦副組長身份不符或有損香港繁榮穩定或令特區政府尷尬的言行。」

▼ 香港政府要求我駐香港辦事處人員簽署的「一中承諾書」。（圖／陸委會）

