陸委會批北京逼駐港人員低頭　國台辦重申「一中原則」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

我駐香港辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」返台，僅1人留守，21日陸委會主委委邱太三親自召開記者會說明，並亮出我方人員拒簽的「一中承諾書」。大陸國台辦晚間對此發出回應，重申「台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動」，還抨擊民進黨是假援港、真亂港。

大陸國台辦發言人馬曉光21日表示，我們已就民進黨當局妄言攻擊香港特區政府暫停在台機構運作事表明嚴正立場。

馬曉光說，「我們（中國大陸）要再次指出，台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動，理所當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。」

▲陸委會主委邱太三出示港府要求的「一中承諾書」，抨擊北京逼我駐港人員低頭。（圖／翻攝陸委會線上記者會）

馬曉光還提到香港的「反修例風波」，指控我駐港辦事處在相關事件中有亂港言行，「是掩蓋不了的。」他說，民進黨再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖，還有民進黨在台灣打壓異己，箝制言論的政策操弄。

他還反問民進黨，「有何資格和臉面談民主自由，有何勇氣以民主衛士自我標榜？」馬曉光說，正告民進黨斷了勾結外部勢力謀「獨」的幻想，立即停止各種假「援港」、真亂港的行徑。

據邱太三亮出的「一中承諾書」，為我方一名副組長所收到，正式名稱為「台北經濟文化辦事處副組長書面承諾」，其中關於「一中」的內容都集中在第一條，「在香港期間嚴格遵守一個中國原則和香港《基本法》及香港法律，不干預香港內部事務、不作出與台北辦副組長身份不符或有損香港繁榮穩定或令特區政府尷尬的言行。」

邱太三表示，港府設置「一中承諾書」的政治障礙，目的顯在矮化我國格，逼使我駐處人員必須向北京當局低頭，我方當然堅拒接受，但基於對台港民眾權益的考量，我方仍持續和港府溝通，很遺憾未獲得善意回應，致我港處派駐人員皆無法續留及赴任。

邱太三強調，國家主權絕不容妥協和退讓，我們拒絕中共及港府逼使我香港辦事處派駐人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，「造成今天台港關係的倒退，究竟是誰的責任？是誰在幫人民，是誰在害人民？相信各界自有公評。」

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