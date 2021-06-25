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寶雅快篩試劑明早10點開賣　４大藥妝通路懶人包一次看

▲▼寶雅開賣快篩試劑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅明（26日）全台33家門市限定開賣快篩試劑。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日藥本舖、康是美近日已陸續開賣家用快篩劑，鋪貨即秒殺，寶雅也宣布全台首批快篩試劑將於明（6/26）全台限定33家門市，早上10點開賣，每人限購一盒，每間門市限量30盒，以下4大藥妝店開賣快篩資訊懶人包一次看。

日藥本舖 6/23最快開賣

連鎖藥妝店日藥本舖23日起開賣家用版快篩試劑「泰博 福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，1盒5入，售價1700元，除備有充足的現貨數量外，為避免快速售完也啟動預購機制，不用擔心至門市買不到，更提供會員折扣。

康是美 6/24部分開賣

康是美引進「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」1盒5入，售價1,800元和「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」1盒5入，售價1,700元，兩款快篩試劑已於24日起陸續開賣。「福爾威創」自6／24起在北北基桃地區的康是美門市開賣，；而「羅氏」則於6／26起全台康是美陸續開始販售。

寶雅 6/26開賣

寶雅引進國產「泰博 福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」快篩試劑，1盒5入，售價1,700元，預計6/26全台限定33家門市，早上10點開賣，限量30盒，並可搭配POYA Pay所有優惠使用。 品牌表示陸續會有第二批到貨，相關規範會統一對外公告。

屈臣氏 6/26開賣

屈臣氏引進「羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，1盒5入，售價1,800元和「泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，1盒5入，售價1,700元，兩款快篩試劑將於6/26起陸續開賣，目前也正積極洽詢其他品牌快篩試劑並持續進貨中。

▲▼藥妝開賣快篩試劑 。（圖／品牌提供）

▲泰博 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組，1盒5入，售價1,700元。

▲▼藥妝開賣快篩試劑 。（圖／品牌提供）

▲羅氏 家用新冠病毒抗原自我檢測套組」1盒5入，售價1,800元。

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