快訊／枋山、枋寮傳確診個案　屏東專家諮詢…枋寮醫院再關2天！

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山、枋寮近日傳出確診個案，屏東縣政府昨晚召開專家諮詢會議，做成下列4項決議，包括枋寮醫院門、急診未來2天持續關閉大清消，全院員工、病人、陪病家屬進行PCR檢測，如有緊急就醫需求，由「緊急醫療災難應變指揮中心」轉介其他醫院。

屏東縣政府昨晚召開專家諮詢會議後，做成6/29楓港、善餘兩村進行全面大清消，提醒民眾持續落實防疫措施。

除原有的枋寮國小篩檢站外，6/29下午增加啟用東海國小、水底寮建興國小兩座社區篩檢站，枋寮地區及春日鄉民眾都可以來篩檢；另外，枋山鄉的加祿國小篩檢站延至6/29下午5時，枋山及獅子鄉民眾可以來篩檢。

另屏東各醫療院所全面落實旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚，及呼吸道症狀就醫患者轉介、通報、採檢，全面防堵疫情。

另社區篩檢站篩檢情形（統計至6/28 19:00）：1.楓港篩檢站從6/24至今，已採檢2,149人（1,500人陰性，今日649人PCR檢測中）

2.加祿篩檢站從6/27至今，已採檢931人（217人陰性，今日714人PCR檢測中）

3.枋寮篩檢站今日已採檢834人，皆PCR檢測中。

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