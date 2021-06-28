　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／枋山、枋寮傳確診個案　屏東專家諮詢…枋寮醫院再關2天！

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山、枋寮近日傳出確診個案，屏東縣政府昨晚召開專家諮詢會議，做成下列4項決議，包括枋寮醫院門、急診未來2天持續關閉大清消，全院員工、病人、陪病家屬進行PCR檢測，如有緊急就醫需求，由「緊急醫療災難應變指揮中心」轉介其他醫院。

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣政府昨晚召開專家諮詢會議後，做成6/29楓港、善餘兩村進行全面大清消，提醒民眾持續落實防疫措施。

▲枋寮醫院消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

除原有的枋寮國小篩檢站外，6/29下午增加啟用東海國小、水底寮建興國小兩座社區篩檢站，枋寮地區及春日鄉民眾都可以來篩檢；另外，枋山鄉的加祿國小篩檢站延至6/29下午5時，枋山及獅子鄉民眾可以來篩檢。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

另屏東各醫療院所全面落實旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚，及呼吸道症狀就醫患者轉介、通報、採檢，全面防堵疫情。

另社區篩檢站篩檢情形（統計至6/28 19:00）：1.楓港篩檢站從6/24至今，已採檢2,149人（1,500人陰性，今日649人PCR檢測中）
2.加祿篩檢站從6/27至今，已採檢931人（217人陰性，今日714人PCR檢測中）
3.枋寮篩檢站今日已採檢834人，皆PCR檢測中。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元

ET快訊
日本贈台AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！　指揮中心回應了
台灣防疫全球最新排名「雪崩式暴跌」！　落後巴西
快訊／「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐
高雄全裸妹也曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝
台灣棒球衝世界排名第2！關鍵原因曝光
快訊／傳確診個案　枋寮醫院再關2天！
娶19歲嫩妹！大叔怕被戴綠帽「瘋狂播種」　21年生15兒變網

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

快訊／枋山、枋寮傳確診個案　屏東專家諮詢…枋寮醫院再關2天！

餐酒館2女員工醉翻天　遭「她」摸乳搓揉下體…她辯失憶在夢遊

疫情衝擊及租約到期　宜蘭傳藝老爺行旅8／31停業

批向心案陸商「詐騙犯」　管碧玲與2網媒挨告妨害名譽結果出爐

22歲女衝警局告臉友妨害名譽　糗了！不知3天前詐欺遭通緝

停車場前排隊擋道　他猛按喇叭發洩換來鼻青臉腫

小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格…下場慘

外遇還把小三名字刺上身　元配抓包求償200萬！人夫下場曝

台灣「口交惡徒」登洛城T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

快訊／枋山、枋寮傳確診個案　屏東專家諮詢…枋寮醫院再關2天！

餐酒館2女員工醉翻天　遭「她」摸乳搓揉下體…她辯失憶在夢遊

疫情衝擊及租約到期　宜蘭傳藝老爺行旅8／31停業

批向心案陸商「詐騙犯」　管碧玲與2網媒挨告妨害名譽結果出爐

22歲女衝警局告臉友妨害名譽　糗了！不知3天前詐欺遭通緝

停車場前排隊擋道　他猛按喇叭發洩換來鼻青臉腫

小三自爆「為人夫4度流產」！正宮氣瘋PO照嗆：有洞就及格…下場慘

外遇還把小三名字刺上身　元配抓包求償200萬！人夫下場曝

台灣「口交惡徒」登洛城T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場

鄧福如不藏了！首曝兒子Q萌正臉　HowHow粉絲high翻：還好像媽媽

賴雅妍魅力拼過《機智醫生》　和王傳一浪漫吻不停

別拿市民生命當籌碼！柯文哲還在心繫2024？（伊佳奇）

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

【英語多益通】變種病毒傳染力更強　英文怎麼說？

蘇貞昌視察疫苗檢驗封緘流程　零下20度工作環境曝光

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

快訊／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

高雄全裸妹非第一次！曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝光

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底

15歲女與學長愛過30次慘遭甩　傷心墜樓才知懷孕

前獅子會長足跡+三級警戒　新莊餐廳苦撐2個月倒了

派出所前拍裸照　爆乳女78字道歉

即／女碩生陳屍租屋處！今解剖確認「一屍兩命」

台灣「口交惡徒」登洛城T霸廣告

曾月賺10多萬　19歲酒店妹0收入靠「包蔬果」苦撐

副教授上網約炮　遭勒索400萬

三點黑星爆乳妹「派出所前露出」！拍攝者身分曝光

放20萬煙火為女友慶生　宜蘭男下場慘

「三點黑星」超胸女王身分曝！推特早預告裸拍

更多熱門

相關新聞

日本贈台AZ疫苗　未列WHO緊急使用清單

日本贈台AZ疫苗　未列WHO緊急使用清單

日本先前贈送台灣124萬劑AZ疫苗，不過依照世界衛生組織（WHO）發布的緊急使用名單資料，這批疫苗還沒被列入使用清單。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，這批疫苗確實還沒獲得WHO的緊急使用認證，但是否列在WHO的緊急使用清單，不是必要條件。

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

中央別再黑箱！王欣儀籲：公開施打疫苗的官員名單

即／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林採檢結果出爐

即／屏東「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林採檢結果出爐

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加

男打疫苗完突疲倦　3天後倒廁所亡

男打疫苗完突疲倦　3天後倒廁所亡

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫屏東枋寮枋山枋寮醫院

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面