柯文哲決定全篩！北市5大市場1.3萬人　7月1日進行大規模PCR

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日宣布，國內新增60例本土個案，其中以新北市33例最多，其次為台北市22例，另新增3例死亡。台北市政府28日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，要在7月1日、7月2日幫1萬3590人做大規模篩檢。

柯文哲表示，目前5大市場（農畜花漁與環南）從上週打到這週三，預計打1萬3多人，先把疫苗打一遍，不過由於疫苗打下去還要14天才能發揮作用，所以在這時間內，還要再做一次PCR，因此7月1日、7月2日會分3個地方進行大規模PCR，包括第一果菜市場、濱江市場、環南市場，預計要做1萬3590人，並預留7月3日一天當加做。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，並對北農確診案例、Delta變種病毒侵台、北市2市民與疑似感染Delta病毒確診者接觸、丁守中赴振興醫院打疫苗爭議等議題做回應。

柯文哲指出，萬華批發果菜市場跟環南市場，目前已造冊1萬3590人，大概在這週一、二、三會打完，看到一開始有外界批評他的「暴力性處理法」，但是「我看這幾天，屏東方法跟我一樣，都是在打疫苗，大家邏輯差不多，科學就是科學。」

至於前陣子說要找中央幫忙，柯文哲說，打疫苗需要介接健保資料庫，如果不是在北市打的話，例如有些人是住在嘉義、彰化，可能就在當地打，這要介接到全國健保資料庫，才能建立北市批發市場E化護照。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）