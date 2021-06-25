疫情重創！花蓮火車站單日客量「2萬→500人次」　商店街慘況曝光

▲花蓮火車站受到疫情影響，單日來客量大幅下滑。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）疫情第3級警戒，台鐵運量下滑，花蓮火車站單日乘客量，從平均2萬多人次到下降僅500人次，連帶影響站內美食街營運，不少業者索性暫停營業，台鐵提供租金減半等紓困措施。

花蓮火車站全台4座特等站之一，依台鐵統計，平均每日進出站人數約2.7萬人次，台鐵在車站內1、2樓設置美食、商店街「洄瀾廣場」，有17家業者進駐，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情爆發，3級警戒延長，不少店家營運受影響。

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花蓮車站統計，車班減班後，單日進出旅客不到500人次。洄瀾廣場業績大受影響，目前有包括連鎖超商、知名麻糬名產店等12家業者拉下鐵門暫停營業。

人氣最旺的台鐵便當，店內也冷冷清清。台鐵花蓮餐務室主任張素雲說，3級警戒發布後，銷售量減少約6 成，推出超低價餐盒效果仍有限，僅能減少平日備料，降低成本。

台鐵資產開發中心花蓮營業所經理謝文宗表示，台鐵願意與業者共體時艱，在月租金、定額權利金總額自5月15日起至8月底，減收50%，也受理承租人申請6月至8月應繳納費用延繳。