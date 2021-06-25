台鐵拼公司化！趁三級警戒「找基層開會溝通」挨轟：有這麼急？

▲太魯閣出軌造成多人死傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2 日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49人死亡，交通部長王國材承諾，台鐵將於3年內完成公司化改革。台鐵企業工會指出，現階段適逢三級警戒階段，第一線員工面臨極大壓力，台鐵局卻將於25日、28日召開「臺鐵改革員工、工會溝通計畫」視訊會議，引發基層不滿「有這麼急嗎？」

三級警戒延長，台鐵局今日宣佈，再延長停駛平日各級列車71列次、假日各級列車91列次。各級對號列車(太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號)禁止站票(無座)搭乘，違者若勸導不聽將送交地方衛生單位裁罰。另外已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內免手續費退票。

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▲交通部規劃三年內完成台鐵公司化。（圖／記者林敬旻攝）

不過台鐵企業工會表示，面臨疫情威脅，台鐵局卻仍執意進行公司化改革，訂於6月25日及28日召開「臺鐵改革員工、工會溝通計畫」實體與視訊併行會議，基層員工收到開會通知，均表示憤怒，防疫工作已戰戰兢兢，還要被要求參加視訊會議，交通部、臺鐵局有這麼急嗎？

工會表示，疫情期間台鐵員工仍在第一線維持交通基本運輸，未曾鬆懈，第一線員工內心緊繃已至臨界點，台鐵趁此期間召開會議，有暗渡陳倉、不誠信之嫌，並不利於台鐵改革勞資達成共識，嚴正呼籲台鐵局應體恤員工辛勞，並基於誠信原則，良性與員工及本會溝通，勿破壞勞資和諧。