美麗島民調／侯友宜信任度全國第一　「總統適合度」首超越賴清德

▲侯友宜在疫情爆發後，頻頻前往市場視察。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜在這波疫情當中聲勢高漲，根據《美麗島民調》最新調查，侯友宜在全國政治人物的調查當中，信任度高居全國第一；此外，在「擔任總統的適合度」部分，侯友宜在6月的調查當中，首次超越副總統賴清德也躍居全國第一。

根據《美麗島民調》，信任指數排序第1的侯友宜，比4月微增0.3點達72.4點（79.7%信任、12.5%不信任），可見5月新冠疫情爆發後，在這一波防疫當中，民眾還是信任並且肯定侯友宜的防疫措施。

經交叉分析發現，各群民眾壓倒性的信任侯友宜，尤其是女性、或中彰投以北、或50歲以上、或高中與專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群皆超過8成。值得注意是，泛綠民眾72.4%信任侯友宜、22.5%不信任，信任蔡英文的民眾也有7成8表示信任侯友宜。

至於詢問民眾「誰最適合做我們下一屆的總統」，結果依序為侯友宜22.3%、賴清德21.8%、柯文哲17.8%、朱立倫7.1%、鄭文燦6.7%，未明確回答有24.2%，這是侯友宜首次在這項調查中超越賴清德，躍居全國第一。

《美麗島民調》進一步交叉分析，女性、或桃竹苗以北與基宜花東離島、或40至59歲、或國中與專科學歷、或泛藍與中立民眾等群認為侯友宜最適合，而男性、或中彰投以南、或60歲以上、或國小以下與高中學歷、或泛綠民眾等群認為賴清德最適合。

美麗島此次公布民調是委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，對象是設籍在調查範圍內年滿20歲的民眾，調查時間2021年6月23日至6月24日，樣本規模成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼美麗島民調6月調查。（圖／美麗島民調提供）