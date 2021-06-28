侯友宜化身線上課程直播主　帶100位幼兒跳小魔鏡

▲新北幼兒園線上課程，侯友宜化身直播主，帶幼兒一起跳小魔鏡。（圖／新北市府提供）



記者黃巈禾／新北報導

全國三級警戒實施停課不停學，新北市各級學校和幼兒園老師們運用豐富的線上學習資源，設計多元的線上課程與學生互動。新北市長侯友宜28日特別到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，並化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與孩子一同線上遊戲。

侯友宜感謝學校及幼兒園成為家長最安心的後盾，運用多元線上學習資源讓孩子安心在家、學習不停歇。侯友宜參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

教育局推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，老師們結合教保課程大綱進行型態的改變，以多元方式進行教學，發揮共學與創意精神落實科技防疫，使用資訊設備並指導孩子與家長一同使用科技。課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。

此外，暑期間教育局也推出「夏日e起來新北宅學習」，提倡學習不中斷、暑假不打烊，總共400場以上的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假。

「新北運動聚點」臉書粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。

中港國小李後榮校長表示，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花了很多時間不停討論及嘗試，規劃讓居家線上學習的學生學著做家事，及動手玩剪設計等課程。以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變，反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、閱讀等能力。

李後榮指出，推出直播教學後，不少家長都給予正向回饋，感謝老師用心準備，讓親師生在防疫期間依舊可以線上互動，學校在每天線上課程結束後也會將錄影上傳至YouTube，讓家長跟孩子可以隨時重播觀看。

新北市教育局長張明文表示，防疫期間課程雖無法進行實體教學，但各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源，落實停課不停學，病毒雖隔離人與人距離，但是科技卻把家校合作的觀念融合在一起，親師生一同努力，孩子學習更快樂。