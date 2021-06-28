　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜化身線上課程直播主　帶100位幼兒跳小魔鏡

▲▼新北幼兒園線上課程，侯友宜化身神秘嘉賓。（圖／新北市府提供）

▲新北幼兒園線上課程，侯友宜化身直播主，帶幼兒一起跳小魔鏡。（圖／新北市府提供）

記者黃巈禾／新北報導

全國三級警戒實施停課不停學，新北市各級學校和幼兒園老師們運用豐富的線上學習資源，設計多元的線上課程與學生互動。新北市長侯友宜28日特別到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，並化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與孩子一同線上遊戲。

侯友宜感謝學校及幼兒園成為家長最安心的後盾，運用多元線上學習資源讓孩子安心在家、學習不停歇。侯友宜參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

▲▼新北幼兒園線上課程，侯友宜化身神秘嘉賓。（圖／新北市府提供）

教育局推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，老師們結合教保課程大綱進行型態的改變，以多元方式進行教學，發揮共學與創意精神落實科技防疫，使用資訊設備並指導孩子與家長一同使用科技。課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。

此外，暑期間教育局也推出「夏日e起來新北宅學習」，提倡學習不中斷、暑假不打烊，總共400場以上的暑期育樂營、夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬名新北學子在家快樂過暑假。

「新北運動聚點」臉書粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。

▲▼新北幼兒園線上課程，侯友宜化身神秘嘉賓。（圖／新北市府提供）

中港國小李後榮校長表示，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花了很多時間不停討論及嘗試，規劃讓居家線上學習的學生學著做家事，及動手玩剪設計等課程。以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變，反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、閱讀等能力。

李後榮指出，推出直播教學後，不少家長都給予正向回饋，感謝老師用心準備，讓親師生在防疫期間依舊可以線上互動，學校在每天線上課程結束後也會將錄影上傳至YouTube，讓家長跟孩子可以隨時重播觀看。

新北市教育局長張明文表示，防疫期間課程雖無法進行實體教學，但各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源，落實停課不停學，病毒雖隔離人與人距離，但是科技卻把家校合作的觀念融合在一起，親師生一同努力，孩子學習更快樂。

▲▼新北幼兒園線上課程，侯友宜化身神秘嘉賓。（圖／新北市府提供）

ET快訊
15歲少女與學長做30次遭甩　傷心墜樓才知懷孕了
「5生肖」下半年逆勢走大運！　財運、愛情旺翻
快訊／台灣自購「41萬劑莫德納」要來了！週三抵達桃機
「擦身1秒」就中Delta病毒！　無罩瞬間成關鍵
合體柯文哲衰被出征！　添好運回應了
爆乳女王三點黑星露出　拍攝男伴「警察身份」GG！懲處結果出爐
快訊／那對夫妻報喜懷孕！流產2年生回二胎　激動淚：終於回來了
快訊／Delta入侵枋寮　4天急篩2000人！PCR結果出爐
「最醜童星」16年後逆襲大變身！　高顏值長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

41萬劑莫德納6月底抵台　周玉蔻：我的秘密查證來源正確

北農延燒？許淑華爆確診已達89例　環南市場恐增至53例

自然人憑證不是只有報稅才能用　身分證掛失、戶籍謄本一鍵搞定

美麗島民調／侯友宜信任度全國第一　「總統適合度」首超越賴清德

潛艦幕後推手邵維揚晉升中將　26位將官晉任名單一次看

快訊／北農曝第一例確診感染源　「有去過萬華茶室」

侯友宜化身線上課程直播主　帶100位幼兒跳小魔鏡

快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」：建構全境快速通報平台

便當店老闆跪求疫苗　他怒批「不合格政府」…列超狂妄這些事

Novavax優於BNT！　林濁水：郭台銘、台積電何不改捐Novavax？

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

41萬劑莫德納6月底抵台　周玉蔻：我的秘密查證來源正確

北農延燒？許淑華爆確診已達89例　環南市場恐增至53例

自然人憑證不是只有報稅才能用　身分證掛失、戶籍謄本一鍵搞定

美麗島民調／侯友宜信任度全國第一　「總統適合度」首超越賴清德

潛艦幕後推手邵維揚晉升中將　26位將官晉任名單一次看

快訊／北農曝第一例確診感染源　「有去過萬華茶室」

侯友宜化身線上課程直播主　帶100位幼兒跳小魔鏡

快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」：建構全境快速通報平台

便當店老闆跪求疫苗　他怒批「不合格政府」…列超狂妄這些事

Novavax優於BNT！　林濁水：郭台銘、台積電何不改捐Novavax？

航海王、鋼鐵人帶頭衝！台股漲87點收17590點

李蒨蓉喊離婚1周「老公飄過來」　想要自己人生：去吃沙發啦！

南二都精華區拚蓋社宅　打壞市場行情？房仲有話說

搜尋食物睏意突襲！萌柴「翹高屁股趴桌睡」　網：以為在學校午休

聯亞藥下跌逾6%！疫苗概念股翻黑　高端跌逾4%

楊恩踩到裁判「腳踝痠痛將照MRI」　鷹王8場得分30+平詹皇紀錄

60年代綠錶長這樣　復古風更迷人

LIVE／傳41萬劑莫德納週三來台　陳時中最新說明

通勤人潮增多！他狠酸「公司不會不見」　網苦嘆：不要道德綁架

克蕭招牌滑球來了　13K本季最多！例行賽睽違3年滿8局

政治熱門新聞

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

快訊／新北2人接觸屏東Delta病毒確診者　侯友宜曝最新篩檢結果

快訊／接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　北市2市民PCR結果出爐

台灣放陽性乘客飛金門　縣長怒了

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

快訊／北農曝第一例確診感染源　「有去過萬華茶室」

遭酸「該學蔡壁如到前線」！林靜儀1句話狠打臉

飛離島新制「PCR陰性才能登機」　指揮中心：仍採自願

快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」

羅一鈞19年前舊照　馬拉威同框陳水扁

放陽性乘客飛金門　民航局回應了

林珍羽161秒內講了7次「珍羽」　呱吉譏「原始人」：發言超沒邏輯

林濁水：郭台銘、台積電何不改捐Novavax？

更多熱門

相關新聞

快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」

快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」

印度Delta變種病毒入侵台灣，在屏東造成群聚感染，新北也出現兩名接觸者，面對變種病毒來勢洶洶，各縣市嚴陣以待，新北市長侯友宜28日拋出三大戰略，包括同島聯防、快速通報、全力圍堵，在通報機制上應建構一個「全境快速通報機制平台」，中央、地方並肩作戰，才能管控於境內、制亂於初動。

快訊／新北2人接觸屏東Delta病毒確診者　侯友宜曝最新篩檢結果

快訊／新北2人接觸屏東Delta病毒確診者　侯友宜曝最新篩檢結果

護理師照顧確診者影片曝光　她落淚「並不是我特別勇敢」

護理師照顧確診者影片曝光　她落淚「並不是我特別勇敢」

淡水清水街847人快篩　侯友宜公布結果

淡水清水街847人快篩　侯友宜公布結果

快訊／新北確診累計6410人　侯友宜：康復率67%高於全國平均

快訊／新北確診累計6410人　侯友宜：康復率67%高於全國平均

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

打工族紓困1萬元今開放申請

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面