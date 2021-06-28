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快訊／Delta病毒侵台！侯友宜首拋「三大戰略」：建構全境快速通報平台

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜針對「管控於境內」提出三大戰略。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

印度Delta變種病毒入侵台灣，在屏東造成群聚感染，新北也出現兩名接觸者，面對變種病毒來勢洶洶，各縣市嚴陣以待，新北市長侯友宜28日拋出三大戰略，包括島聯防、快速通報、全力圍堵。侯友宜強調，在通報機制上應建構一個「全境快速通報機制平台」，中央、地方並肩作戰，才能管控於境內、制亂於初動。

新北目前有2名Delta變異株確診者接觸者，其中一人為載送祕魯返國祖孫的機場防疫計程車駕駛，不過，新北市昨天上午才收到通報，是否有延遲通報疑慮？侯友宜表示，昨天一早接到通知後就立即採取行動，把計程車司機找來採驗PCR，下午時結果出爐為陰性，因此在疫情通報上，只要接到通報我們就快速行動，一刻都不能耽擱。

對於此次Delta變異株群聚感染，接觸者涉及數個縣市，侯友宜認為，圍堵疫情最重要除了阻絕於境外，管控於境內絕對是重中之重，面對來勢洶洶的Delta病毒，應制亂於初動

侯友宜認為，對付Delta病毒，必須透過同島聯防、快速通報、全力圍堵三種策略方式來進行，通報機制上要建構一個全境快速通報的機制，各縣市隨時能立即通報外，也能透過全境快速通機制全力防堵。

侯友宜強調，「全境快速通報機制平台」有賴中央跟地方並肩作戰，只有同島聯防、快速通報、全力圍堵，把這項工作做好，才可以管控於境內、制亂於初動。

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