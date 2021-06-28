護理師照顧確診者影片曝光　她落淚「並不是我特別勇敢」

記者黃巈禾／台北報導

國內疫情嚴峻，第一線醫護堅守崗位令人動容。新北市長侯友宜27日在防疫記者會上分享一段影片，來自馬偕醫院的護理師從集中檢疫中心開設後，始終堅守崗位。這位護理師落淚表示，「不是我特別勇敢，我沒有時間害怕呀」。」

新北市5月21日啟用第一家集中檢疫中心，優先收治快篩陽性及確診無症狀及輕症者，共183個房間，由醫護人員和警方全天進駐，隨時因應。隔離期間，醫師透過視訊為確診者看診，有些確診者是老人家，穿著防護衣的護理師會貼心在一旁協助老人家使用視訊看診。

一名馬偕護理師，曾是抗SARS護理師，如今她再度自願抗疫，從5月21日集中集中檢疫中心開設以來，就一直堅守崗位。談到心路歷程，她忍不住落淚表示「不是我特別勇敢，我沒有時間害怕呀！我覺得真的是我沒有時間害怕，並不是我特別勇敢，而且我真的覺得，我當護理師我很驕傲，我很驕傲我是一個護理師，我也很喜歡我的工作，我只怕我做太少而已。」

這位護理師已經很久沒有回家，談到家人時她哽咽表示，很想念家人，很想趕快回家，「可是現在還不行，我也知道你們常常有把我放在心裡，這樣就好了」。對於護理師的辛勞，病患全看在眼裡。一位阿嬤說道「你們很辛苦，照顧我們這些人，謝謝你」

侯友宜表示，疫情期間，有太多太多為了抗疫，努力在第一線打拚的同仁，他們的身後，都散發著微光，而這些光芒聚集起來，就是最偉大、最溫暖的力量，謝謝所有為了疫情，仍在奮鬥的勇士們，因為你們的堅持，相信終有戰勝病毒的那天，新北加油 ，台灣加油！

▼馬偕護理師在集中檢疫中心照顧病患。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

