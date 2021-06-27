車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

▲屏東車城無名女屍經許耀彬比對後找到其在桃園的家人，將擇日殮葬返鄉。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

屏東縣車城海岸2016年間發現一具無名女屍，唯因長時間浸泡海水，導致身體腫脹難以採證，又因無遺留證件，調閱相關監視器也無所尋獲，僅能以無名屍公告協尋，後因無人認領，屏東縣府便將該具無名屍埋葬於車城鄉無主墓區。基隆第一分局組長許耀彬根據女屍遺留一串貼有「苓雅鎖印行」的鑰匙，擴大比對苓雅失蹤人口，今年4月終於比對出其應為在苓雅租住的桃園籍張姓女子，與其妹妹DNA檢體比對結果吻合，順利為無名屍正名。

▲張姓女子身上當時並無相關證件，僅有一把印有苓雅鎖印行的鑰匙。（圖／記者郭世賢翻攝）



鎖定相關線索後，許耀彬懷疑該具無名屍就是租住在高雄苓雅為桃園籍的74年次張姓女子，採集張女妺妹檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達5年的張女，並經屏東地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書。

許耀彬得知家屬家境貧困，無力負擔張女遷葬費用，再經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，將會再擇日與家屬至屏東縣車城鄉無主墓區為張女起掘、火化及晉塔安奉，讓張女落葉歸根。

家屬獲得協助後十分感動，再三向許組長致謝，感謝讓離家5年的姊姊有名有姓，不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。