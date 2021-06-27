804醫院33人確診清零計畫　鄭文燦：僅保留最低運能

▲鄭文燦27日上午在防疫會議上表示國軍桃園醫院因群聚感染，正進行清零計畫，市府端全力協助。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

國軍桃園醫院（804醫院）日前爆發群聚感染，目前累計已有33人確診，26日凌晨緊急公告全面暫停門急診服務14天。桃園市長鄭文燦27日上午表示，目前已將院內確診的病患全數移出，移往本市其他院所治療，軍醫局與三總也陸續進駐成立指揮所，目標將醫院清零，只維持拿藥等醫院最低運作，希望夠早日穩定疫情。

國軍桃園醫院爆發群聚感染，其中9病房可謂重災區，已經有多位護理師、病人、家屬與看護遭到感染。鄭文燦27日上午召開防疫會議表示，國軍桃園醫院正執行清零計畫，同時將確診病患全數移出，軍醫局等也會每日召開管制會議，以確定後續清零計畫的進行，同時也會對醫院進行降載，保留必要的運作功能。

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鄭文燦表示，國軍桃園醫院降載後，只保留拿藥的必要，另對於洗腎患者採取不外移措施，在照顧好每個洗腎患者的同時，維持醫院的最低量能運作。此外，也會暫停院區內的疫苗施打，不過若是在院區外的疫苗施打計畫，仍會持續進行，市府也會全力協助國軍醫院的清零計畫，會謹慎評估醫院已無擴散風險後，才逐步恢復醫院的量能運作。

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