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到宮廟問事…乩身見「臉紅紅」推：苦藤粉排毒退火！她吃2周卻喪命

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲賴姓女子到桃園某宮廟問事，宮主見她臉上有大片紅疹，便問對方要不要「排毒、退火」轉讓苦藤粉給她，不料，賴女服用半個月後卻進了加護病房，而後宣告不治。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名賴姓女子與哥哥到妙玄宮問事時，邱姓宮主兼乩身見她臉部有大片紅疹，便問賴女要不要「排毒、退火」，以1000元一瓶的價格將苦藤粉轉讓給賴女，孰料，賴女服用半個月後，卻住進了加護病房，不久後病逝。賴女家人怒告邱姓宮主，日前判決出爐！

檢方調查指出，邱姓女子與陳姓丈夫在桃園共同經營妙玄宮，由邱女擔任宮主兼乩身，每周六開壇供信眾問事。2018年6月30日晚間，賴女與哥哥到宮內問完事後，邱姓宮主見賴女臉上有大片因醫美而產生的大片紅疹，便診斷賴女體內有紅疹，以一罐1000元的價格販售苦藤粉給賴女，並告訴她早晚要各服2匙，賴女也當場吞了2匙苦藤粉。

不料，賴女連續服用半個月後，同年7月14日突然出現發燒、倦怠、沒胃口等症狀，於是停止服用，但隔天狀況卻愈來愈嚴重，被送進急診室救治，因肝指數過高及迫近肝衰竭的程度，同年月17日轉診到林口長庚醫院加護病房治療，但仍因肝性腦病變及缺氧性腦病變，導致多重器官衰竭，於同年8月9日下午宣告不治。邱姓宮主被檢方依業務過失致死等罪嫌起訴。

對此，邱姓宮主喊冤，辯稱「我是好意拿青草磨成的粉給賴女吃，沒有賺她的錢，因為人熬夜會火氣大，我看她臉紅紅的，我才主動問她火氣大要不要吃吃看，她沒有說她在做醫美。我認為苦藤粉是保健食品，我的苦藤粉來源是XXX請南投竹山一家青草店磨的」。

林口長庚醫院的病歷指出，賴女沒有任何疾病史，血液檢驗結果未見肝炎病毒感染，送醫時意識雖然清醒，但有明顯黃疸，肝功能異常迫近肝衰竭程度。病理報告則指出，賴女肝臟細胞呈大量壞死，存活肝細胞量少於百分之五，同時可見膽汁鬱積，符合毒藥物造成肝臟損傷的病理組織變化，研判造成死者大量肝細胞壞死與毒藥物有關。

依據卷宗記載，國內醫師及國外醫學文獻曾發表苦藤粉會引起急性肝炎之相關報導，若未停止服食最後可能會引起肝衰竭情形，但目前醫學界仍未能確認苦藤粉內之何種成分會造成肝臟損傷。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲賴女服用苦藤粉半個月後，被送入急診搶救，經轉診後於2018年8月9日宣告不治。（圖／免費圖庫Pixabay）

法醫則證稱，透過林口長庚醫院病歷研判，賴女的狀況很明顯像是藥物造成，在期刊中有記載苦藤粉導致急性肝炎、肝壞死、肝衰竭的病例，國內外也有相關報導，國外文獻則指出，苦藤裡面含有很多成分，雖然不確定是哪一種成分造成肝壞死，但會導致肝衰竭是以經被認定的，並沒有人反駁此說法。

桃園地方法院詢問台北榮總後得知，近年來已有一些案例發現苦藤會增加肝毒性，甚至致死，但這些病患停用粉末膠囊後，肝臟指數恢復正常。

法醫研究所以兩種不同的儀器，均在送驗的苦藤粉中驗出偽麻黃素，雖有文獻報導長時間服用含麻黃類食物會對肝臟造成傷害，當停止服用含麻黃類食物時，肝功能就可能會回復正常，但因草藥中常會同時含有其他不知名藥物，目前仍未能斷定是否單純因麻黃造成肝損傷或是同時合併其他藥物對肝造成傷害。

但法院將扣案的苦藤粉再送交衛福部食藥署檢驗時，卻沒有驗出麻黃鹼、偽麻黃鹼的成分，且近期有一篇綜論型的研究顯示偽麻黃素不似其他類交感興奮藥物在人體中會經過芳香族羥基化，因此學理上偽麻黃素造成肝毒性（如肝臟損傷）的可能性被質疑。偽麻黃素造成肝毒性的文獻非常有限，且目前多數研究主要是探討中草藥麻黃而非單純的偽麻黃素。

法院認為，就算苦藤粉中含有偽麻黃素成分，也難以就此定為此成分造成賴女的肝臟毒性，引起急性肝壞死合併肝衰竭。且「苦藤」並非中藥材，沒被列為藥品管制，可輕易在一般草藥鋪取得，也沒有任何購買、轉讓的限制，民間也多有服用以清熱解毒、袪風除濕及舒筋活絡的傳統。

法院指出，雖有「苦藤」增加肝毒性的文獻、期刊發表及案例報導，但既未經衛生福利部公告管制，這些研究及具體個案的發表，難認一般人都會知曉，另外，邱姓宮主自承與家人已經服用苦藤粉2、3年了，都沒出現任何身體不適的症狀，可見邱姓宮主對苦藤的認識，難以認定她將苦藤粉轉讓給賴女時，有何應注意、能注意而不注意的情況，或對於服用苦藤粉可能會引起急性肝炎、致肝損傷甚至肝衰竭有預見可能性，最後判邱姓宮主無罪，全案仍可上訴。

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