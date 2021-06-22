多久「群體免疫」回到5月前生活？前台大醫算出來：初步解封不遠了

▲美國贈送250萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）



記者許力方／綜合報導

確診數跌至2位數，創三級警戒以來新低，有望有條件解封，批踢踢鄉民提問「多久才能恢復5月前的生活」，釣出專家試算出，疫苗施打率要67至75%才能達到群體免疫，也就是至少3082萬劑疫苗才夠，換算約需206天。前台大感染科醫師林氏璧分析，群體免疫要打到多少覆蓋率為科學上定義，依據其他國家的經驗示範，約30至40%就有一定的成效，他認為，保守估計，高風險30至40%的人先打完第一劑，距離解封初期目標就不遠了。

林氏璧21日在《彭博士觀風向》上指出，過去一年全世界都面臨拉扯，防疫和經濟是兩難、是衝突，不知道三級警戒是否再延14天，但他認為，解封取決於我們到底要不要把「清零」當作目標，假如真的想要清零，過往全世界的經歷，只要病毒進入社區就很難離開。

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▲林氏璧分析，疫苗施打覆蓋率約30%就有成效。（圖／雲端最前線）



▲台灣目前有485萬劑疫苗，開放7類對象施打。（圖／記者吳世龍攝）



林氏璧舉例，紐西蘭、澳洲就是好學生中的好學生，前者嚴格封城1個月，台灣目前的強度比較類似去年的澳洲，他們花了足足3個月達成清零目標，後來紐澳兩國已經互相有旅遊泡泡，他們控制得很好，但多半國家用嚴格策略，最後都不太能真的趕走病毒，進社區就進社區了。

有一派公衛學者認為不要心存清零的準備，林氏璧分析，台北這兩天出現北農、士林事件，未來會一直有這樣的傳染事件，「假如一定要搞到清零才能解封，我覺得有得等了，不一定等得到」，就算現在想要長痛不如短痛，一次提升到第四級，因為現在案例少，能夠精準疫調抓出接觸者，再加控1個月、半個月把案例清零？他覺得這要下很大的決心，因為即使這樣做，也不一定辦得到清零。

至於多久才能恢復5月前的生活？林氏璧說，「群體免疫」要打到多少覆蓋率是科學上、公衛學上的定義，也就是看疾病R0值，一個人完全不受干擾可以傳染給多少人，看接種的是哪種疫苗？保護力多高？從而決定大概要打到多少才不會大量傳播。答案約是60至70%， 美國專家最近則估得比較高到70%以上，這是理論的部分。

林氏璧認為，依據陸續施打疫苗的國家經驗來看，大概打到30至40%就有一定的成效，先打最危險的重症高風險群，先打過了這些人，至少打一劑，好像就可以看到疫情有趨緩現象，也不能只看確診案例數，也要看重症、死亡數，這些都是對疫情有幫助，因此他保守估計，初步約30至40%打第一劑，距離解封的初期目標就不遠了。

林氏璧建議，目前台灣有的485萬劑疫苗，盡量打第一劑，這是英國去年做的事，覆蓋率可以達到20%已經很不錯了，像是日本打了半天還不到20%，「我有信心後續還有到貨疫苗」，疫苗保護力50至90%不等，只是讓你不容易染疫、重症比例大幅降低，特別是重症，是相對沒打的人降低有症狀感染機率，目前廣泛使用的疫苗都能有效預防重症，不是代表完全不可能，只是機率極低，特別在社會多半人沒有施打時。

▼疫苗公費接種對象新增至10類。（圖／記者曾筠淇製）



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