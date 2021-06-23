前台大醫預測「下一波疫情落在10月」！揭1關鍵：才能走向真正解封

▲前台大醫林氏璧認為，提高疫苗施打率就能走向真正的解封。（圖／《ETtoday資料照》）



記者周姈姈／台北報導

今（23）日下午指揮中心將宣布全國三級警戒日期是否調整，對此，前台大感染科醫師林氏璧預測，「下一波疫情可能會落在秋冬10月」，林氏璧認為，不管政府會收緊或開放，大家稍安勿躁，「我認為重中之重還是疫苗覆蓋率」，請不要因為疫情好像和緩，疫苗副作用被放大，就開始不打疫苗，早日衝高疫苗施打率，就能走向真正的解封。

前台大感染科醫師林氏璧就在粉專指出，今天會宣布是否三期會延長，還有會不會有部分場域可以微解封，還是完全維持原樣。從日本去年的四波疫情來看，以日本的防疫強度，他們兩波疫情之間大概是4～5個月。這其實也不獨日本，看過去一年世界各國，滿多是這樣的，甚至更長。

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林氏璧說，由此估計，「我們的下一波可能會落在秋冬的10月」，當然你會說現在病毒傳染力高於去年的，一不小心當然還是可能爆發。「我同意。我只想表達，不管政府會做收緊或是開放，大家稍安勿躁，我認為重中之重還是疫苗的覆蓋率。如果下一波大的會發生在10月左右，在那之前把我們的疫苗覆蓋率盡量衝高，是當務之急。」

林氏璧強調，請不要因為疫情好像和緩，疫苗副作用被放大，就開始不打疫苗。羅副說的好，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」。防疫的下半場，哪個國家的多數人民相信科學，不被奇奇怪怪的誇大新聞還有假消息所惑，早日衝高疫苗施打率，就能早日脫穎而出走向真正的解封。「距離疫情結束還有一段路，但我覺得隧道盡頭是看得到光亮的。」