▲「茶類」也須揭露咖啡因總含量！手搖飲新制最快明年7／1上路。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

手搖飲標示總熱量、糖量今年元旦剛上路，為加強揭露飲料成分，食藥署今（28）日預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，要求茶類等飲品也須揭露咖啡因總含量，另新增QR Code或其他電子化作為標示方法之一，目前草案已進入60天評論期，最快明年7月1日上路，屆時標示不實者，最高可處400萬元罰鍰。

今年元旦上路的飲料標示規定，明訂手搖飲應標示該杯飲料的總糖量及總熱量，亦即手搖飲需揭露添加珍珠、椰果、布丁、仙草等配料的總糖量與總熱量，且須以「最高值」標示，前項總糖量則以換算方糖數標示，讓國人在選擇時有所依循。

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食藥署科長李婉禎表示，此次草案修正規定，是擴大咖啡因標示範圍，因為不僅咖啡飲料，許多茶類也含有咖啡因成分，新制將要求標示總咖啡因含量，或以紅、黃、綠等標示含量多寡，僅需在門市告示牌上揭露即可，無需逐一標示在每一杯飲料上。

此次修正的另一項重點，則為新增QR Code或其他電子化方式，作為標示方法之一，業者可選擇在告示牌上加註，讓民眾自行查詢所選資訊。

李婉禎提到，目前草案已進60日評論期，以蒐集各界意見，預定自111年7月1日起實施，如未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，處3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。