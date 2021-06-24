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食藥署5月6日紀錄還原！　留任專家會議委員多挺免疫橋接

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲李秉穎同意參考ICP（免疫相關保護指標）原則。（圖／指揮中心提供）

記者崔子柔／綜合報導

食藥署利用「免疫橋接」方式作為核發國產疫苗緊急使用授權（EUA）依據，卻被爆出美國食品藥物管理局（FDA）認為現階段免疫橋接科學地位未定，而專家會議成員也被傳在5月28日起大換血，留任的專家多在先前會議對免疫橋接表達支持或有條件同意，讓外界質疑是為方便國產疫苗加速獲取EUA。

根據《聯合報》報導，食藥署5月6日「國產新冠肺炎疫苗疫苗療效評估方法專家會議」相關紀綠中，台大醫院醫師李秉穎表示，「同意參考ICP（免疫相關保護指標）原則，依提案方法作為國產疫苗有效性判定標準」，還提到「若依一般經驗來看，目前擬採用的閥值也是偏高，如此國產疫苗可能不易通過」。

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥指出，「在國際間尚無建立標準方法前，原則可接受提案」，台北市立聯合醫院昆明院區院長顏慕庸也說，「建議先採用提案方法推估國產疫苗有效性，同時要求國產疫苗繼續完成第三期臨床試驗」。

國衛院癌症研究所醫師劉滄梧同意「在目前緊急公衛需求情形下，應可接受提案方法」，但「若國際上有新的標準，就應該要配合修正」。

研院研究員林宜玲也說，「建議與康復者血清進行比較，來作為替代療效評估方法之備案」，認為「提案中數值仍具不確定性」，保留未來審查時彈性。

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