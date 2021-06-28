印尼醫生9成打「科興疫苗」！6月已30例染疫亡　至少10人打完第2劑

▲印尼醫師協會統計，全國約9成醫師都施打中國科興疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印尼因Delta病毒感染激增，爆發第二波疫情，各界掀起實施全國封鎖的呼聲。印尼醫師協會（IDI）27日表示，國內高達90％醫師、約16萬人施打中國科興（Sinovac）疫苗，但27日新增4名醫師染疫去世，本月確診死亡的30例中，已知至少10人完整接種科興疫苗。

《海峽時報》、《華爾街日報》報導，印尼醫師協會表示，疫情爆發以來，國內病歿醫師人數達到405；過去5個月確診病逝的醫師中，至少20人完整接種科興疫苗，占此段時間總人數1/5以上，但在全部接種科興的醫師人數中僅占很小一部份。與此同時，防疫小組也正在確認另外20人的疫苗施打情況。

流行病學家呼籲調查醫師死亡病例，確認潛在疾病、醫療照護不當、潛在疾病是否造成影響。但是，英國東安格里亞大學醫學教授杭特（Paul Hunter）對此不感到意外，他認為，許多因素都可能導致民眾施打疫苗後仍確診病逝，例如科興「可能不如市面上大多數疫苗一樣有效」，或者印尼救治重症患者的醫療設備與能力狀況。

▲印尼6月累計30名醫師染疫去世，其中至少10人完整接種科興疫苗。（圖／路透）



印尼醫師協會防疫小組負責人胡邁迪博士（Dr Adib Khumaidi）也列出數據表示，爪哇最小行政區古突士（Kudus）目前高達231名醫師正在住院或居家隔離，日惹市（Yogyakarta）、泗水（Surabaya）以及雅加達等地的染疫醫師人數也很高。

胡邁迪博士警告，印尼醫療量能超載，檢測率卻很低，恐怕和印度一樣爆發嚴重疫情，「僅僅增加病床是不夠的，足夠的醫療人員才是關鍵，但目前很多醫護同仁都感染了，正在進行自我隔離或者住院治療」。

▲印尼面臨Delta病毒強襲，現在正面臨第二波疫情。（圖／達志影像／美聯社）



中國科興疫苗獲得世界衛生組織（WHO）緊急使用授權，但由於各臨床試驗結果功效不同、數據缺乏透明度，引發外界對其有效性與防護力延續時間的質疑。

印尼政府上月引述研究結果表示，科興疫苗非常有效避免死亡病例，但此研究進行時間於第二波疫情之前，目前尚不清楚本月染疫死亡醫師中，多少人感染Delta病毒。

政府發言人塔爾米茲（Siti Nadia Tarmizi）也說，必須各別調查醫師死亡病例的具體情況，才能對科興疫苗的效用做出結論。她指出，古突士等疫情重災區的數百名接種醫師中，大多數人症狀輕微並且迅速恢復，「真的不能說科興不理想」。

印尼累計212萬例、5.7萬多人死亡，衛生部25日宣布安排更多病床轉治新冠患者，將首都2間新建國宅改造收治輕症患者，27日也批准緊急使用授權，開放12至18歲民眾施打科興疫苗。

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