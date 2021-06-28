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逾千人排隊打疫苗！環南市場動線混亂　北市認：確實有可改進方向

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

北農確診感染案擴大，環南市場也出現案例，使中央與農委會、雙北市場日前祭出「市場專案」，要替批發市場從業人員逐步施打疫苗。環南市場從業人員27日被通知要施打疫苗，28日上午7時前往現場排隊，卻出現一度混亂狀況，對此，聯合醫院副總院長許家禎上午10時許回應，現在已經順暢流動，確實有可以改進的方向。

台北市連續爆發市場確診感染，包括北農、環南、萬大市場，使許多菜籃族擔憂，對此中央日前與雙北市政府開會，宣布「市場六大管理措施建議」，包括6月24日0時起，雙北批發市場所有從未人員未持有6月20後陰性檢驗報告者，不得入場，且須於完成篩檢後接種新冠疫苗。

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

環南市場27日被通知，28日要到指定的4家醫院（聯合醫院仁愛院區、陽明院區等）施打疫苗，須於早上7時到環南市場排隊上車，預計9時正式開打。不過，由於人數達一千多人，上午7時排隊時一度出現混亂狀況。

針對環南市場施打疫苗，台北市議員應曉薇28日於台北市議會財建委員會指出，動線混亂、民眾擠在一起，難以維持社交安全距離。聯合醫院副總院長許家禎則坦言，環南市場一開始有部分攤商不太清楚，確實有造成一些人群聚，上午10時已得知順暢流動，且搭乘第一車的人已到醫院施打疫苗。

應曉薇建議，應提早通知，否則會與民眾脫軌。而許家禎表示，要決定環南市場從業人員施打疫苗，得要造冊、需要花時間，造冊後又需要有人通知，這次比較晚拿到名冊，不過拿到後就有馬上通知須接種疫苗的人員。

許家禎指出，由於時間較趕，也許未來早一點造冊、比較早通知，或是通知時多發幾次簡訊，以及早一點派相關人員到場引導，都是可以改進的方向。

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北市環南市場攤商接到施打新冠疫苗通知，28日一早攤商們便集中到環南市場，在登記報到後由專車載往專責醫院進行疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

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