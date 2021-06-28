為何成人先接種？　ICU醫解答：要守護「無法打疫苗的他們」

▲成人先施打疫苗，才能保護無法打疫苗的未成年人。（資料照／記者沈繼昌攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣疫情爆發後，除了一開始的防疫工作，現在也進入施打疫苗階段，但就有不少人對接種順序感到疑惑，不解為何是老人家先施打。ICU醫生陳志金就在臉書發文，一語道破成人、年長者要先打疫苗的原因，就是「要守護孩子們」。陳醫師更製圖說明，唯有成人先打疫苗，才能保護「無法打疫苗」的未成年人。

陳志金文中指出，「成人、阿公、阿嬤要去打疫苗的其中一個原因是，要守護孩子們，因為他們沒有疫苗可打。」還用hashtag強調「#小孩感染也有可能重症」。之後更製圖補充說明2點，「1.未成年人占總確診病例的6.9%」，也就是說，現在總確診人數中，未滿20歲病例有921人（0-9歲有425人，10-19歲496人）。

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再來是「2.重症病例當中，有0.2%是未成年」，也就是每500位重症病人當中，就有1個是未成年人，「未滿20歲重症病例3人（1人小於10歲）」。陳醫師最後更直呼「成人打疫苗，才能保護無法打疫苗的他們～」

貼文一出，引發網友一波討論，「重點是老的不敢去打，卻不下放給年輕人打。再加上一些插隊打的，真的等到天荒地老」、「我看到重點了：『因為他們沒有疫苗可打』」、「雖然自己也很怕疫苗帶來的不良反應，但為了孩子仍希望能夠趕快輪到自己打疫苗」、「輪到有資格施打時，請前往施打，保護自己及家人。」