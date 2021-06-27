台中早餐名店排爆！20人擠滿騎樓　畫面曝光網傻眼：還在三級耶

▲台中早餐店湧現人潮。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

隨著三級警戒時間延長，民眾已經悶壞，有不少人趁著假日出門散心。台中一間知名早餐店，周末上午湧現排隊人潮，儘管不斷廣播，要求保持社交距離，現場依舊亂成一團，讓人看了直搖頭。

這間早餐店在台中相當有名，主打吐司商品，周末一大早聚集了許多人潮。依據現場畫面，約有20人聚集在騎樓下，有些人低頭滑著手機，看起來根本沒有保持社交距離。

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店員看到狀況，也出門勸導，要求顧客保持社交距離，但根本沒什麼人在聽，依舊擠成一團。看到這樣的狀況，外送員也感到十分擔憂，其實除了假日以外，平常也塞了許多人。

▼儘管店員出來勸導，還是有許多民眾排在騎樓前面。（圖／《東森新聞》）



除了早餐店以外，南投日月潭也有遊客湧現，還沿著步道騎腳踏車，更有重機愛好者揪團環湖。警方獲報到場，立刻開始取締。

日月潭風景管理處遊憩課課長許文惠表示，目前所有碼頭、遊客中心與景點都已經關閉，大部分店家、公廁、停車場也沒有營業，會派人到各處巡查，若有發現群聚的狀況，會立刻通知警方，到場取締群聚。

網友看完傻眼的狀況，忍不住留言斥責，「現在還在三級警戒耶」、「有這麼好吃喔？哪一家啊？等的時間我自己都已經做好早餐了」、「一直延期，後面這種事只會愈來愈多」、「拜託大家做好防疫吧，不要群聚。」