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嘉義縣排除2猝死案與接種疫苗有關　下修72至74歲民眾施打

▲▼ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣排除2案疫苗不良案件，鼓勵民眾踴躍施打。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣6月15日起首波85歲以上長輩同意接種疫苗者，施打率高達80%，第二波75-80歲出現緩打潮，27日止衛生局共接獲3件AZ疫苗不良反應事件，經嘉義地檢署司法解剖2件排除，死因為心血管疾病、跌倒、慢性腎衰竭，與施打疫苗無直接關聯，另1件送中央審查中，7月1日默德納和AZ將同步施打，縣府籲請鄉親踴躍接種。

▲▼ 。（圖／嘉義縣政府提供）
中央流行疫情指揮中心25日表示，世界衛生組織(WHO)公布目前全球已有逾85個國家出現Delta(印度)變異株病例，疫情面臨另一波新的威脅。目前國內疫苗以AZ為大宗，嘉義縣6月15日至27日共接獲3起不良反應通報案例，其中2件經司法解剖已排除。

縣長翁章梁表示，24日屏東縣爆發Delta變異株群聚事件，面對疫情威脅，當下最重要的就是打疫苗，提升群體免疫力，任何疫苗都有優缺點，最重要的是跟醫師討論，只有接種才能擁有保護力。另，依據中央疫情指揮中心資料顯示，截至目前尚未有死亡個案被判定與疫苗有直接關聯。

衛生局長趙紋華指出，7月1日嘉義縣將分配到12600劑疫苗，7日7700劑，下一波莫德納和AZ將同步施打，7月1日起將開設14場大型接種站，受疫苗數量限制，通知單發放72-74歲民眾，並視疫苗剩餘數量檢討下修接種年齡，也鼓勵75歲以上鄉親踴躍接種。

衛生局強調，Delta變異病毒株來勢洶洶，鄉親不可輕忽，也提醒第一劑AZ疫苗接種已滿10週的民眾，即日起可到各鄉鎮市衛生所及縣轄4大醫院預約注射第二劑，以獲得完整的保護力。

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