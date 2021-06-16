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苗栗縣長拋出這句話　曾玟學遭完敗「我要昏倒了」

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情越燒越烈，疫苗更是供不應求；苗栗縣長徐耀昌在記者會上公開要求議員、鄉鎮市長、代表也納入二類優先施打名單；縣議員曾玟學15日晚間在臉書PO文表示「我看了實在要昏倒，請縣長不要這樣相害，這不是挖洞給民代跳嗎？」

▲苗栗縣長徐耀昌公開呼籲，民代列二類優先施打對象；為此，縣議員曾玟學則反嗆「這是挖洞給民代跳」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌公開呼籲，民代列二類優先施打對象；為此，縣議員曾玟學則反嗆「這是挖洞給民代跳」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

曾玟學在臉書指出，中央將村、里長納入二類優先施打的對象，他們是第二類中「實際執行居家簡易與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」，真的有其必要，很多第一線的工作都是要由村里長來協助執行，他們真的會跟可能染疫的人接觸，且就有里長因為執行任務而染疫，所以中央將其納入第二類「我非常認同」。

但曾表示，縣長在記者會最後竟說要「函請中央將議員、鄉鎮市長、代表比照納入。」會後的臉書貼文一樣放上了這句。他看了實在要昏倒，直言縣長不要這樣相害，不曉得是哪位大議員去跟縣長爭取，還是縣長好心主動要幫忙跟中央建議，但是，縣長沒看到人民對於特權優先打疫苗有多麼生氣嗎？這不是挖洞給民代跳嗎？

曾也強調，已經有好幾位年輕議員都已發過聲明不搶打疫苗了，正是因為許多民眾都會問我們「議員啊，你疫苗打沒？你們是第幾類？」他還說，如果之後中央真的要開放民意代表，會尊重其他人的選擇，但自己會依照年齡類別進行預約，看輪到幾歲，就跟該年齡層的人一起去排隊打。

此外，曾也質疑，許多縣市都有提供的疫苗計乘車接送服務，不曉得為什麼苗栗縣都沒有，不只長輩有需要，也可以促進運將收入，實在不理解縣府為何沒看到這一塊。從6月7日開戶到現在已募得超過900萬元的防疫專戶，至今仍未說明用途，完全不知道這些錢要怎麼使用，會用到哪裡去。未來還有這麼多長輩需要施打疫苗，建請縣府儘快規劃。

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