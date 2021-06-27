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枋寮新增確診個案　柯P說可能是Delta病毒…屏縣：不知資源來訊

▲屏東新增一確診個案 。（圖／屏東縣政府提供及翻拍臉書）

▲屏東新增一確診個案 。（圖／屏東縣政府提供及截取柯文晢哲市長臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東27日再新增1例本土確診，縣長潘孟安於臉書記者會上表示，確診者是枋寮果農，也將病毒株送昆陽實驗室做比對。但台北市長柯文哲在臉書揭露，「台北市衛生局在今天上午10點，接到疾管署臺北區管中心通知，一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸。立刻安排他們到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行 #PCR採檢，台北市會嚴密注意」，但稍後又修正為「可能」是Delta病毒株。

▲屏東新增一確診個案 。（圖／屏東縣政府提供及翻拍臉書）

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屏東縣政府對此回應，枋山跟枋寮是不同的鄉；枋寮個案檢體今天才剛送中央做基因比對中，尚未獲得回覆，不了解台北市政府的資訊來源。

屏東縣衛生局長施丞貴說，新增確診個案為73歲男性果農(案14734)，曾多次陪同太太到枋寮醫院，或自己需就診前往醫院，期間他因要到醫院開刀，進行開刀前PCR時，採檢結果為陽性確診，26日確診送醫隔離治療。這位果農6月20日有台北下來的親友到他家，由於感染源不明，目前屏東縣政府正跟先前群聚案關係釐清中，同時針對病毒株比對中，並公布他的足跡。

柯文哲臉書貼文指出，「台北市衛生局在今天上午10點，接到疾管署台北區管中心通知，一位感染Delta 病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸。

▲屏東新增一確診個案 。（圖／屏東縣政府提供及翻拍臉書）

這兩位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，6/20上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有戴口罩，兩人在當天就回到台北。

這兩位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在臺北市公共場所的足跡。上午我們一接到通知，立刻安排他們到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行 #PCR採檢，台北市會嚴密注意」，不過，稍後柯文哲臉書又做了修正，指「可能」是Delta病毒株。

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