頭痛排第一！Delta更狡猾「新5大症狀」曝光　別再用味覺判斷

▲Delta病毒的症狀和以往不太一樣。示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Delta病毒強襲，台大公衛學院前院長詹長權引述英國研究，提到印度變種株的首要症狀為頭痛，其次是喉嚨痛、流鼻涕和發燒。針對屏東縣長潘孟安提出的5項政策，詹長權坦言，屏東縣應該考慮更大範圍的篩檢，對防疫有效的事情做得越早、越全面，疫情就越能被控制住。

為了有效防堵Delta病毒，屏東縣長潘孟安提出了5項應變措施：

1.設立前進指揮所

2.楓港、善餘2村啟動全村篩檢及全面消毒

3.超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉3天

4.發送防疫屏安包

5.加強醫療院所警戒

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▲屏東縣長潘孟安。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安強調，屏東沒有要封城、封村，只是強化三級警戒，目前相關足跡均已消毒，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應該戴口罩並盡速就醫。

台大公衛學院前院長詹長權對此表示，縣府對於症狀的說明還有些不完整之處，因為此次印度變異株和去年武漢株的症狀很不一樣。他引述英國研究，提到感染印度變異株的確診者會出現頭痛的首要症狀，其次是喉嚨痛、流鼻涕和發燒。

▲詹長權。（圖／台大公衛學院提供）

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，英國流行病學家提姆.斯佩克特（Tim Spector）表示，頭痛和流鼻涕是感染Delta病毒主要的症狀，尤其出現在年輕人和接種疫苗的族群。以英國來說，Delta病毒不太會出現早期新冠肺炎的症狀，像是呼吸急促、味覺喪失等等，「它變得像感冒一樣。」

英國最新研究顯示，未接種疫苗時，新冠肺炎（Delta）最新的前5症狀依序為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、發熱、咳嗽；接種1劑疫苗的症狀依序為頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏、持續咳嗽；接種2劑疫苗的症狀依序為頭痛、流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、其他。報告顯示，染疫後的首要症狀為頭痛，不過施打疫苗後，打噴嚏則為判斷染疫可能性的重要依據，

因此，詹長權認為，屏東縣應該要考慮更大範圍的篩檢，鄰近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉都要納入篩檢範圍；至於人員流動管制方面，也要規畫更大範圍、更長時間的管制方式，任何可能性都不該排除。現在是新疫情的非常時期，所以政府應採取非常手段，速度將決定一切，對防疫有效的措施越早做、越快做，做得越全面、徹底，疫情就越能被控制住。