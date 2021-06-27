國中男控14同學霸凌求償340萬！偷拍裙底內幕被曝光　結局大逆轉

▲高雄某國中生表示自己在校長期慘遭同學辱罵、排擠霸凌，沒想到案情最後卻大翻盤。（示意圖，與本案無關／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）



記者林冠吟／高雄報導

高雄某國中有名叫「Jonny」的男國中生，因不滿同班的女同學帶頭稱他是「狗」、「dog」，看到流浪狗就叫「Jonny」，在同學群組罵他還將他踢出群組，讓他飽受同學的鄙視和厭惡，更因此被學校記大過，無法繼續直升高中部，怒告含包括女同學在內的14名同學與其法定代理人，求償340萬元，卻被翻出「Jonny」2019年時曾偷拍同學裙底被女同學發現並揭發其惡行，才被校方處分。橋頭地院審理後，判他敗訴。

Jonny主張，平時師長和同學都用Jonny來稱呼他，不過在2018年起，一名女同學卻帶頭罵他是「狗」、「dog」，看到流浪狗就喊「Jonny」，這名女同學長期帶著其他13名同學對他霸凌，使他在校期間長期遭到孤立。2019年，女學在未經他同意下，破解他的手機密碼，隨意瀏覽資料，在他手機資料夾的垃圾桶內發現若干照片，後還在臉書上辱罵他一頓後，更要求他要和所有同學道歉，否則就要向學校檢舉。

Jonny苦無他法，只能按照女同學的要求照做，結果女同學竟然還在有多數同學的群組裡繼續辱罵他，並公開他曾經有對同學進行性騷擾一事，最後還把他踢出群組，導致Jonny在學校的處境越加艱難，更因此被學校記大過，下令不得繼續直升高中部，讓Jonny怒對含女同學在內的14名同學與其法定代理人提出告訴，要求賠償340萬元。

庭審時，女同學與其他同學的供詞卻讓案情大翻盤。女同學等人表示，Jonny的綽號就叫做「狗」、「dog」，他在自我介紹時也曾如此表態過，更在群組尚稱自己為「派式集團的狗狗」，因此可見以「狗」稱呼Jonny並無貶抑之意。

此外，Jonny身材高大壯碩，若不是他自己授意，同學又怎麼敢主動稱他為「狗」，且其家境和學習成績皆不差，與大部份同學交情甚好，同學間更常到其家裡玩耍，怎麼看都不像是被同學長期霸凌的對象。

女同學等人指出，至於未經同意看Jonny就瀏覽他手機內容，是一次Jonny用手機打遊戲，中途表示要上廁所，將手機交給她，要她繼續幫忙打。女同字待遊戲結束後，聽同學說Jonny疑似曾偷拍女學生的裙底，瀏覽其資料夾，在手機垃圾桶中發現確實有他偷拍女同學裙底的照片。

▲葉女主張Jonny將已開鎖的手機交給她，顯見其手機內容無保密之必要性。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



女同學主張，Jonny將已開鎖的手機交給她，顯見其手機內容無保密之必要性，並無違背Jonny的意願。而女同學在發現Jonny的偷拍照片後，也僅在臉書建議他應向同學道歉，表示「我不知道我會不會跟學校說喔」，無要脅之意，何況Jonny後來也因偷拍女同學裙底屬實，被學校處分，學校本欲記大過，下令不得直升高中部，最後是在Jonny和其父母的申復下，改為小過2次，接受心理輔導與8小時的性平教育課程，並向被害人道歉。

▲Jonny反被挖出其因偷拍女同學而遭到學校記大過處分。（圖／示意圖，與本案無關／取自Oixabay、Pakutaso）



橋頭法院審理後，審酌相關同學證詞與該校性平會資料等，認為Jonny的主張舉證不足無足採信，且偷拍女生裙底風光而遭性平會處分一事事實明確，同學因為此事對他多有責難，但仍不足構成霸凌。另外，Jonny也確實在群組稱自己為「狗」，因此同學稱他為狗無侮辱之意，判Jonny敗訴，訴訟費用由其負擔，全案仍可上訴。

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