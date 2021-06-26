勇消救火慘被700℃高溫油泥淋身　40％燒傷曝光...網落淚不捨

▲盧姓消防員經過急診救護之後，等待傷燙傷病房情況 。（圖／高雄市消防局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名盧姓消防員在搶救螺絲工廠火警時，不慎摔落2米高的廢油池當中，結過造成雙腳嚴重灼傷，現在被送往急診後，躺在病床上的照片曝光，讓人相當不捨！還好目前生命狀況穩定，據了解雙手及雙腳大約有40%燒傷，同時有左大腿骨折，而後續燒燙的部分還要再觀察，而分隊臉書網頁也湧入大批網友祝福，希望他早日康復，也說「大家都陪著你」。

這名盧姓消防員今年37歲，從特考班畢業之後，分發回到高雄，目前已經在岡山分隊服務有6年的時間。就在25日晚間九點左右，岡山一間大型螺絲工廠因為工人進行焊接時，火花掉進廢棄油池當中造成火警，盧姓消防員在滅火過程當中，不慎跌落廢油池。

▲高雄市岡山螺絲工廠25日晚間發生火警 。（圖／高雄市消防局提供）

▲盧姓消防員經過急診救護之後，等待傷燙傷病房情況 。（圖／高雄市消防局提供）

盧姓消防員很快就被救起，但是油泥已經灌入消防裝備當中，造成雙手、雙腳灼傷，第一時間被送往了義大醫院，不過隨後又被轉往了國軍左營醫院燒燙傷中心醫治，目前生命狀況穩定，但是40％的傷燙傷程度還要再觀察，而消防局方面表示會給予這名盧姓消防員最好的照料與協助。而消息傳出後，也引起同事和網友關切，有人還因此難過落淚，期盼勇消能挺過傷勢，早日順利康復出院。

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