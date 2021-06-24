林鄭月娥：香港第一季經濟明顯改善　失業率從7.2%降至6.2%

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥24日表示，香港經濟在2021年第一季已明顯改善，失業率從7.2%的高位下降至最新的6.4%，實質本地生產總值有7.9%的可觀按年增長，結束6個季度收縮狀態。

林鄭月娥在透過視訊出席「2021財新夏季峰會」時指出，《香港國安法》的頒布實施，徹底改變了之前長達一年的社會動盪、暴力破壞，「社會穩定下，香港在經濟、民生、社會發展方面都會迎來更好的未來。」

林鄭月娥提到，在貿易方面的強勁復甦和政府的持續投資帶動下，香港經濟在今年第一季已明顯改善，實質本地生產總值有7.9%的可觀按年增長，結束連續六個季度收縮的情況，失業率也從7.2%的高位下降至最新的6.4%。只要疫情繼續受控，這良好的勢頭可望持續。

林鄭月娥表示，她也留意到外國企業對在香港的業務前景評估也出現了改變，從早前的疑慮、關注，轉移到「十四五」規劃帶來的機遇，粵港澳大灣區的最新發展和甚麼時候可以恢復香港與內地以至其他地方的跨境人員往來，讓它們可以進行商業活動。

林鄭月娥指出，香港是國際金融中心，目前佔本地生產總值21%的金融業，從來都是香港的經濟支柱，香港的金融系統在過去兩年動盪的環境中保持穩定，聯繫匯率制度一如既往運作良好，港元市場於去年錄得資金淨流入，令銀行體系總結餘顯著增加，反映投資者對香港資本市場的信心，同時，股票市場也持續暢旺，去年香港的IPO集資總額達4000億港元，較前年上升了27%；今年首5個月的IPO集資總額也超過了1800億港元。

林鄭月娥強調，香港未來的機遇還包括創新科技、航運、貿易、法律服務、文化藝術等方面，經濟發展肯定會更多元，也更有活力，前景令人興奮，「在發展的過程中，香港或仍會遇到不同的挑戰，但我堅信，只要我們貫徹落實「一國兩制」，用好中央給特區的支持，積極通過粵港澳大灣區融入國家發展大局，香港一定可以克服挑戰，再創高峰，也繼續以自身所長，服務國家所需。」