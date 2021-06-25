香港高官變動！李家超升任政務司長　鄧炳強接掌保安局

▲李家超升任香港政務司司長。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港現屆政府只餘下1年任期，仍出現高層人事變動。國務院今日（25日）公布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥上午11時30分，在政府總部開記者會交代人事變動。新任政務司長李家超表示，對獲中央任命感到光榮，他會全力支持特首施政。他進一步稱，香港實施國安法後，已由亂變治，未來會落實好經濟民生措施，打好抗疫戰。

李家超是警政系統出身，2002年曾借調至保安局研究電腦罪行立法，2012年出任保安局副局長，2017年升任為局長。

過去7名政務司司長，多由政務官出身，包括陳方安生、曾蔭權、林瑞麟，即使是以立法會議員身分獲邀進入政府的唐英年，也曾出任工商及科技局局長、財政司司長，之後才晉升政務司。

政務司長統領9個政策局，包括教育、政制及內地事務、民政、勞福、保安等，但李家超過去只曾主理保安範疇，出任司長後如何督導決策局、政策協調，頗考工夫。

現任警務處處長鄧炳強，自前年11月上任至今，歷經反對修訂《逃犯條例》事件最動盪時刻，最終成功扭轉社會局勢，恢復香港原有秩序。如今更上一層樓，鄧將會離任現時「一哥」職務，接替李家超保安局局長一職，按警隊接班晉升計劃，現任副處長（行動）蕭澤頤將會接任警務處處長一職。