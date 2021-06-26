金門「妞妞」深夜登場！16男女激情對戰　還有96萬現金拚輸贏

記者林名揚、林冠吟／金門報導

國內疫情仍未趨緩，金門縣日前卻傳出有賭場違法開張，聚賭金額更上看百萬。金門金城分局25日深夜持搜索票，當場查獲董姓負責人、黃姓場所提供者與14名男女賭客與賭金91萬餘元、抽頭金5萬餘元，全案依賭博罪與社會秩序維護法等移送。

▲金門賭場違法開張，金城分局當場查獲賭金高達96萬餘元。（圖／記者林名揚翻攝）



據了解，董男為賭場負責人，黃男則負責提供場所，該賭場以撲克牌作為主要賭具，賭法以妞妞為主，每家均發5張牌，再將手牌以前兩張、後三張的方式組合，依牌型大小比較，輪流作莊每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，莊家贏牌1萬元抽頭金300元，閒家贏牌1萬元抽100元。

▲▼金門賭場違法開張，警方查獲賭金與賭具。（圖／記者林名揚翻攝）



警方深夜上門後，當場查扣頭金現金5萬餘元，賭客賭資賭金91萬餘元，合計賭金達96萬餘元，另現場查扣賭具撲克牌10盒、大碗公1個、骰子34顆等證物。由於仍在疫情期間，16名男女已明顯違法群聚，金城警方也將這16名男女全依賭博、社維法與傳染病防治法等送辦。

金城分局分局長胡淑淨指出，目前國內本土疫情持續嚴峻，全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日止，請地區民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，確實遵守停止室內5人、室外10人以上的聚會。

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