　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門「妞妞」深夜登場！16男女激情對戰　還有96萬現金拚輸贏

記者林名揚、林冠吟／金門報導

國內疫情仍未趨緩，金門縣日前卻傳出有賭場違法開張，聚賭金額更上看百萬。金門金城分局25日深夜持搜索票，當場查獲董姓負責人、黃姓場所提供者與14名男女賭客與賭金91萬餘元、抽頭金5萬餘元，全案依賭博罪與社會秩序維護法等移送。

▲▼金門賭場違法開張。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門賭場違法開張，金城分局當場查獲賭金高達96萬餘元。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，董男為賭場負責人，黃男則負責提供場所，該賭場以撲克牌作為主要賭具，賭法以妞妞為主，每家均發5張牌，再將手牌以前兩張、後三張的方式組合，依牌型大小比較，輪流作莊每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，莊家贏牌1萬元抽頭金300元，閒家贏牌1萬元抽100元。

▲▼金門賭場違法開張。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門賭場違法開張，警方查獲賭金與賭具。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門賭場違法開張。（圖／記者林名揚翻攝）

警方深夜上門後，當場查扣頭金現金5萬餘元，賭客賭資賭金91萬餘元，合計賭金達96萬餘元，另現場查扣賭具撲克牌10盒、大碗公1個、骰子34顆等證物。由於仍在疫情期間，16名男女已明顯違法群聚，金城警方也將這16名男女全依賭博、社維法與傳染病防治法等送辦。

金城分局分局長胡淑淨指出，目前國內本土疫情持續嚴峻，全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日止，請地區民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，確實遵守停止室內5人、室外10人以上的聚會。

大同大同國貨好

【更多新聞】

不斷更新／疫苗殘劑怎麼打？「各縣市懶人包」措施辦法一次看

唱KTV打破馬桶水箱蓋割傷手　2醉女見警竟「動口動手」下場曝

任教34年被資遣還天天到學校　泰北高中數學老師一關鍵慘被判罪

ET快訊
慈濟捐疫苗有望！蔡英文視訊證嚴法師　承諾積極協助
Delta群聚Ct值曝光！　司機1傳6「感染力最強」
防堵北農疫情　柯文哲找王必勝幫忙「這件事」
快訊／染Delta司機載客　台南足跡公布
對變種病毒防護力93%！　Novavax證實：台灣透過COV
孝媳陪婆婆住院確診　8天12足跡曝！到過全聯5次
屏東Delta群聚本土10人染疫　病況曝光
超商店長染Delta病毒！　縣府急發疫情警示簡訊
市場群聚感染燒不完　柯文哲：投入1萬劑疫苗打完批發市場
萬華疫情特別突出　柯文哲宣布「萬華專案2.0」：負責處理批發
快訊／新北獲配「12萬劑莫德納」　衛生局曝開打時間、對象
快訊／潘孟安曝「祕魯祖孫外」：10本土也是Delta
北市本周71人染疫「萬華區最多」　12區確診數分布出爐
快訊／恩主公風暴高雄匡列1076人　PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門「妞妞」深夜登場！16男女激情對戰　還有96萬現金拚輸贏

快訊／新北女退房未現身「陳屍床上」　床頭一張紙曝死因

打工賺外快誘騙同鄉移工當車手　桃園檢警破獲外籍車手8人到案

2女KTV唱歌爆走「攻擊馬桶」　當場嗆聲+攻擊2女警下場慘曝

快訊／過了退房時間敲門沒人回！　北市30歲女「陳屍旅館內」

生前曝已懷孕疑1屍2命！中山大學女碩生慘死租屋處　相驗結果曝

吐血奶女嬰解剖驚見肺炎！高大成鐵口不是AZ　外公15字悲慟回應

放防疫假沒收入！高雄男扮「衛生局專員」騙教友　摸走8000元

影／6少年洗車場砸泡沫慶生！警到場「玩夠了嗎」送大禮　壽星臉秒垮

浪貓全身骨裂睜眼慘死！殘虐補教師抓到了　喊冤：牠造成環境汙染

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

金門「妞妞」深夜登場！16男女激情對戰　還有96萬現金拚輸贏

快訊／新北女退房未現身「陳屍床上」　床頭一張紙曝死因

打工賺外快誘騙同鄉移工當車手　桃園檢警破獲外籍車手8人到案

2女KTV唱歌爆走「攻擊馬桶」　當場嗆聲+攻擊2女警下場慘曝

快訊／過了退房時間敲門沒人回！　北市30歲女「陳屍旅館內」

生前曝已懷孕疑1屍2命！中山大學女碩生慘死租屋處　相驗結果曝

吐血奶女嬰解剖驚見肺炎！高大成鐵口不是AZ　外公15字悲慟回應

放防疫假沒收入！高雄男扮「衛生局專員」騙教友　摸走8000元

影／6少年洗車場砸泡沫慶生！警到場「玩夠了嗎」送大禮　壽星臉秒垮

浪貓全身骨裂睜眼慘死！殘虐補教師抓到了　喊冤：牠造成環境汙染

加州再解封！迪士尼宣布「已接種疫苗員工」戶外可不戴口罩

蔡英文視訊證嚴法師　承諾政府積極處理慈濟捐疫苗計畫

IU生日照「水鑽耳環」超吸睛！特搜3家低調氣質風飾品　韓素希也戴

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！　3個月父母雙亡…悽慘身世曝

快訊／新北屠宰場群聚擴大　桃園急框2接觸者PCR採檢出爐！

宋家豪無失分收中繼成功　樂天力克軟銀3連勝

Delta猛襲屏東！傳播鏈Ct值曝光　計程車運將1傳6「感染力最強」

珉娥自曝「裸上身花美男背後抱」！粉驚：有男友了？疑放閃

悶不住？！百貨週末人潮成長50%　外帶排長龍

Delta攻入屏東傳播鍊已12確診　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

社會熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

「吐血奶女嬰」解剖驚見肺炎　高大成鐵口：100%不是AZ造成

中山大學女碩士生陳屍家中　初驗疑一屍2命

吐血奶女嬰解剖驚見肺炎　外公15字悲慟回應

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

即／新北女退房未現身陳屍床上　床頭一張紙曝死因

BMW「天窗舉槍」狂轟　遭逮還嗆：道具槍啦！

職軍偷吃同袍！妻接神秘電話秒崩潰

即／敲門沒人回！北市30歲女「陳屍旅館內」

高雄螺絲工廠晚間火警！消防員跌入油坑

被資遣還天天到學校　數學老師一關鍵慘被判罪

9惡煞為了60萬持刀槍擄2人　將挨罰330萬

員工懷孕喊「被硬上」！老闆遭判刑　婦產科還他清白

失蹤10天！26歲女陳屍國1邊坡　家屬：她怎走到那的

更多熱門

相關新聞

悶壞了！邀友打麻違反室內群聚遭罰

悶壞了！邀友打麻違反室內群聚遭罰

台南第四分局25日接獲民眾檢舉，指安平區建平十七街內民宅疑有聚賭情事，警方據報前往現場查處，發現屋內有4女1男，其中4人在打牌，該5人都是朋友關係，雖無賭資抽頭情事不涉賭博罪，惟顯然已違反當防般3級警戒不得群聚之規定，5人依違反傳染病防治法規定函送衛生局裁罰。

即／一張圖看懂「恩主公風暴」高雄15人如何染疫

即／一張圖看懂「恩主公風暴」高雄15人如何染疫

柯爆雙北合作秘密是夫妻！侯笑回應

柯爆雙北合作秘密是夫妻！侯笑回應

金馬澎疫苗接種：即起擴大至第9類

金馬澎疫苗接種：即起擴大至第9類

蔡壁如開炮指揮中心甩鍋　陳時中你羞不羞

蔡壁如開炮指揮中心甩鍋　陳時中你羞不羞

關鍵字：

金門群聚賭場賭客

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

再增13死！今本土病例+78

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

立陶宛人沒你想得好！當地人：幹嘛送疫苗？

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面