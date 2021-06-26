任教34年被資遣還天天到學校　泰北高中數學老師一關鍵慘被判罪

▲林姓前泰北高中數學教師，不滿遭校方解聘，多次持無效教師證進入校園抗議，慘遭法辦。（圖／翻攝自Google Map）



記者林冠吟／台北報導

一名曾任教於泰北高中34年的林姓數學老師，不滿2018年遭學校資遣，幾乎天天持著已經失效的教師證，不顧警衛的攔阻進入校園，在人事室高舉「學校違法資遣」標語，大聲喧嘩，校方幾次阻止未果，報警提告。士林地方法院審理後，依侵入建築物罪，判處林男拘役50日，得易科罰金。

判決指出，林姓男子自1984年起在泰北高中任教，擔任數學科老師，不過後來經校方評估後，認為林男已不適任，於2018年將其資遣，並向教育局報准，雙方經民事訴訟後，認定已不存在雇傭關係。

不過林男仍不甘心，自被解聘後幾乎天天拿著未繳回的教師證進入校園，不顧警衛多次勸阻，表示希望他換證入校，林男仍充耳未聞，就連警衛張開雙手阻攔其去路，林男仍毫無顧忌繼續持著已經失效的教師證走進校園，也由於警衛被校方交代在攔阻林男的過程中，不要和林男有肢體接觸，以免產生糾紛，警衛也只能眼睜睜的看著林男多次闖進校園閒晃。

2020年3月，林男又再次闖進泰北高中，不過這次他拿著「學校違法資遣」的看版標語，走進人事室抗議，被人事室主任勸離未果，連校長也出面勸離，林男情緒卻相當激動，在人事室大聲喧嘩，校方擔心林男影響校園寧靜，只好報警處理。

庭審時，林男仍不認為自己非法侵入校園，還向法官主張，自己是遭泰北高中的違法解聘，他還是泰北高中的教師，其教師證仍然有效，並無違法而非故侵入校園。

不過法官審酌林男在2019年與泰北高中的民事判決，認定雙方已無存在雇傭關係，林男多次無故、不聽警衛勸阻進入校園，其已非泰北高中的教師，被校方多次勸離未果，已觸犯侵入住宅罪，依侵入建築物及附連圍繞之土地罪，判林男拘役50日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



見死不救改判殺人！線勾膠筏爆衝突 漁民亮刀追「釣客絕境落海」



台南凶殺案！35歲男欠15萬被押到山區亂棒痛毆 房東見屍驚魂



快訊／屏東小黃傳播鏈擴大 兄弟檔和運將泡茶後確診