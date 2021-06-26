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唱KTV打破馬桶水箱蓋割傷手　2醉女見警竟「動口動手」下場曝

▲▼南韓一名男子涉嫌性侵KTV員工未遂，直到14年後才因此案被捕。（示意圖／CFP）

▲台北2名王姓女子去年在KTV歡唱，酒醉打破馬桶水箱蓋割傷手，竟然辱罵還動手毆打獲報到場的員警。（示意圖，與本案無關／CFP）

記者林冠吟／台北報導

台北2名王姓女子2020年12月前往KTV包廂歡唱，後因酒醉不慎打破馬桶水箱蓋，導致手部割傷，員警獲報到場協助通報救護車，並要求王女2人出示證件，卻遭拒絕，2人竟對著女警大罵「妳是在兇三小？」還出手毆打員警，待支援警力到場後，還咬傷員警的手指。士林地方法院依傷害、侮辱公務員等罪分別判處2女拘役40天與55天，得易科罰金。

起訴書指出，家住新北的37歲王姓女子與基隆的35歲王姓女子與其友人，2020年12月凌晨一同前往好樂迪KTV歡唱，因細故發生爭吵，35歲的王姓女子因不勝酒力，打破包廂廁所內的馬桶水箱蓋，導致手部割傷，好樂迪員工經查後立即通報警方到場。

警方獲報到場，初步了解其傷勢後，協助通報救護車，並要求2名王姓女子出示證件查明身分，卻遭2人拒絕，疑似對員警執勤過程心生不滿，35歲的王姓女子竟對著女警大罵「妳是在兇三小？」，37歲的王姓女子更直接出手毆打員警，造成員警右肩與右臉擦挫傷。

待支援警力到場後，員警依法逮捕動手打人的37歲王姓女子，並將35歲的王姓女子送上救護車，未料王女竟在救護車上咬傷另名員警的左手拇指，造成員警手部擦挫傷伴隨指甲受損，最後2人全被依法送辦。

士林地方法院審理後，認為2人公然挑戰公權力，藐視國家秩序規範，對公務員依法執行職務之威信、尊嚴等造成負面影響，審酌2人智識程度與經濟收入，依傷害罪判處37歲王女拘役40日，得易科罰金；另依侮辱公務員罪與傷害罪，分別判處35歲王女拘役25日與40日，應執行拘役55日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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