彰化恐怖麻將還沒完！牌咖兒先染疫　妻居隔期滿陰轉陽確診

▲牌咖傳染鏈新增1名居家隔離期滿婦人採檢確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府公布今(25)日新增2例，1是牌咖傳染鏈，居家隔離期滿採檢確診，另外一個是在北部餐飲業工作回到彰化，要陪阿公去手術開刀，到醫院要做CPR篩檢陽性確診，CT值38.26，有可能是在北部感染；另外溪湖、員林及彰化果菜市場人員篩檢結果，1096人全數陰性。

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縣長王惠美指出，今天新增2例，累計確診257人，已經完成54,046人篩檢、居家隔離人數剩112人，由於員林市的道壇已經造成彰化及南投共7人確診，已經將私人神壇已經列為重點查察，一旦查獲有宗教活動，一律依法裁罰。

衛生局長葉彥伯指出，今天新增2例是在管控範圍內，看起來是之前的傳播鏈造成，其中1例為麻將牌咖妻子兒子都確診，居家隔離媽媽(60歲)，6月2日採檢陰性，6月23日居家隔離期滿採檢CT值30確診。另一例是在北部餐飲服務業工作的年輕人(30歲)，5月16日返回彰化，6月23日陪祖父住院手術，接受陪病者採檢確診，目前正在疫調中。

至於彰化縣目前的疫苗量僅剩9萬劑，其中65歲到84歲仍有16萬8548人尚無疫苗可供施打，仍需以中央公布類別優先接種，疫苗殘餘量使用原則，目前以8人以上開瓶，使用的對象，以已造冊未施打的1-6類人員、以75歲以上長者為主、施打疫苗之75歲以上長者之「年齡65歲以上的同住家屬」、65歲以上民眾(領有重大傷病卡或多重慢性病者優先)、若仍有殘餘量請洽衛生局(所)。

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