全家人採檢「6歲女兒確診」！護理師見1幕哭了：看一次心就痛一次

▲6歲妹妹確診新冠肺炎。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名護理師分享在快篩站遇到的故事，全家人驗PCR，結果年紀最小的6歲妹妹確診了，因為年紀小需要有家屬陪同，但媽媽還有9歲的姊姊要顧，後來奶奶出現將姊姊帶回家；媽媽皺起眉頭，跟姊姊交代事情，並拿錢給奶奶，整個過程妹妹不吵鬧，乖巧的模樣讓原PO落淚，呼籲大家多忍著點，不要出門玩樂。

護理師在臉書「小一聯盟」發文，全台三級警戒再度延長，讓許多家庭很為難，但這真的是保護孩子的方法。她25日到快篩站支援，有一家人來採檢，結果是年紀最小的6歲妹妹確診，但媽媽身邊還有9歲的姊姊要照顧，檢驗師跟護理師都不知該如何是好，後來奶奶出現把姊姊帶回家，媽媽便帶著妹妹入住防疫旅館。

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▲一家人到快篩站做檢測。（示意圖／記者湯興漢攝）

原PO表示，媽媽皺起眉頭，跟姊姊交代很多事情，並拿錢給奶奶，6歲的妹妹在一旁乖巧等待，「那畫面真的會讓所有做媽的掉淚，而這畫面在我們眼前，已上映不少次，真的很難熬過內心的那個不捨」，忍不住再次呼籲，知道大家關很久，難免會想要出門透氣、度假遊玩，但現在真的不是時候。

貼文一出，網友們表示，「那些現在忙著訂飯店的人，頭腦都不知道裝了什麼東西」、「我也很想回家，半年沒回家抱小孩陪她了！每天只能泛淚，因為疫情一直待醫院，為了保護家人根本不敢回家」、「9歲姊跟6歲妹每天生活在一起，要是陰轉陽怎麼辦？奶奶年紀已大」、「平安健康比一切重要」。