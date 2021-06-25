帳面確診1.4萬「實際感染2萬人」？陳時中：確診黑數不敢說沒有

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

台灣死亡率高於4％，高於全球死亡率2.17％，截至今（25）日國內共累計14465例確診，外界擔憂台灣社區恐存在「確診黑數」2萬多人，對此，指揮官陳時中表示，不敢說沒有黑數，但現在陽性率也低到0.7％，會努力把隱藏病例找出來，及早斬斷傳播鏈。

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▲主要國家COVID-19累積發生率、死亡率與致死率。



對於確診黑數一事，陳時中於今日下午記者會指出，每個國家都一樣，特別有疫情發生的區域，一檢驗下去的陽性率都相對高，而陽性率高大家就會再擴大範圍檢疫，以下圖來看，第二圈相對低一點，第三圈又低一點，後來又慢慢低，檢驗下去10％陽性率還不夠，還要再擴大，第二圈5%、4%，大家可以接受的，現在台灣是0.7%。

▲重點國家檢驗陽性率。



陳時中說，不敢說沒有黑數，但擴大稀釋到這樣低的陽性率，希望能努力做到更小。一開始雙北很多地區陽性率都10％多，後來擴大範圍更多人篩，陽性率就慢慢低下去，所以有些快篩站或篩檢站常常篩到變0或0.1，若到可能熱區進行篩檢，就會用陽性率來看篩檢到底足不足，有沒有把潛藏個案找出來，現在做到0.7，我們會持續做，希望能把更多隱藏病例找出來。

最後陳時中也強調，每個國家都想把隱藏個案找出來，這東西瞞不住，隱藏個案可能將來會爆發更多，這無法靠時間拖過去，一定要及早斬斷傳播鏈，不管是隱形個案或發病個案都要及早匡列、隔離、治療，這是我們的目標。

至於是否未來要做血清病學釐清確診黑數，陳時中回應，我們不反對這段時間做相關圍堵的調查，也許有幾個社區可以像專家諮詢小組發言人張上淳之前說的一樣做分析，以作為控制整體疫情的重要參考。

另外，近日也有專家認為台灣死亡率高於全球平均2倍就是因為「確診黑數太多」，對此，發言人莊人祥表示，國內致死率4.2%是目前幾個國家相當高的，因此大家認為出現了確定病例母數的低估現象，先前有說過在疫情爆發初期時檢驗量能不夠，所以疫情初期時致死率才會都偏高，像我們這次疫情到了後面，也有看到疫情致死率偏高現象，但是其他國家因為都發生在去年年初，他們的個案數很多所以致死率就會逐漸降低。

莊人祥解釋，至於確診病例是否被低估，就需要看檢驗陽性率指標，檢驗陽性率部分的確看到那幾個國家初期檢驗陽性率特別高，顯示通報確定病例似乎有低估現象，但台灣檢驗陽性率一直相當低，即使五月疫情初期最高到2.8%，也是低於歐盟4%跟WHO 5%。

▲重點國家致死率比較。