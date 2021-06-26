名醫「未來10年每人必染新冠」　勸打疫苗：非危言聳聽

▲黃瑽寧指出，十年內每個人都會得一次新冠病毒。（圖／翻攝風傳媒YouTube）



記者劉維榛／綜合報導

打AZ疫苗猝死頻傳，讓不少長者降低施打意願。小兒科醫師黃瑽寧透露，本身也是接種AZ疫苗，但仍有可能無症狀感染再傳給他人，他也坦言，就算打疫苗保護，新冠病毒也難以消滅，且認為未來十年內，每一個人一定都會得過一次新冠病毒，「這絕對不是危言聳聽！」

關於疫苗的保護率，黃瑽寧在風傳媒《下班經濟學》節目上透露，很多人有錯誤的觀念，以AZ疫苗70%來說，絕對不適100人接種後只有70人有效，「它是有打跟沒打的人，比起來得病的機率，這個保護效果，其實100人打了，應該九成多的人都不會生病」。

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第二個這個數據也代表著「有症狀的感染」，黃瑽寧解釋，「就是我的保護力是保護有症狀的感染」，對於保護有沒有重症或死亡的話，「這些疫苗可能數字都差不多，都是九成五以上」，但若是要保護輕症與無症狀感染者，「這些疫苗（保護力）通通都要打一半的折扣。」

▲各縣市已開放施打殘劑。（示意圖／記者許靖騏攝）



至於若台灣群體接種新冠疫苗超過70%，是否未施打的人，就可以不用打了？黃瑽寧指出，如果真的在半年施打超過七成，造成某種全體免疫的觀念「是對的」，但是把時間再拉長，「一年、兩年、三年呢？這概念是這樣的，這個病毒不會離開人類了，在這10年內，我們也不可能每一年補這些疫苗，十年內每一個人一定都會得過一次新冠病毒。」

黃瑽寧強調，群體免疫只是一個大的「圖像」，對於你個人而言，沒有打疫苗就是沒有保護，「這十年內你一定會得一次，若你是老年人或慢性患者，一定不希望在你未打疫苗前得到這個病，因為重症與死亡機會會比一般人高很多。」

針對十年內有機會得到新冠病毒的言論，黃瑽寧進一步解釋，「這絕對不是危言聳聽」，反觀流感疫苗打了多少年，「我們還是可能三年、五年就會得一次對不對」，雖然流感病毒有很多種，「其實我們得的都是那一兩種，這種呼吸道病毒，是不可能打一次疫苗，這輩子就OK的」，它不會像小兒麻痺或天花被疫苗而消滅的，「新冠病毒應該是我們沒辦法消滅的。」

▼猝死頻傳引發長輩緩打潮。（示意圖／記者李毓康攝）

