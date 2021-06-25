出國打疫苗代價「多花好幾萬」！入境隔離6／27起回台需住檢疫所

▲台灣鬧疫苗荒，許多人選擇出國打疫苗，不過入境隔離政策實施後，返國民眾恐增加數萬元住宿費（示意圖／記者任以芳攝）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情持續嚴峻，且疫苗荒仍無法解決，許多人至中國大陸或美國等地接種疫苗，不過因應印度變異株入侵台灣，指揮中心25日規定，6/27零時起，從「重點高風險國家」入境旅客，入境後一率入住集中檢疫所檢疫14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。另外，從其他國家入境旅客，則需入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天。

據了解，此規定正式上路後，「重點高風險國家」的巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國，自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。

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▲指揮中心宣布，27日開始實施入境隔離政策。（圖／ETtoday）

不過，前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。據推算，若以一晚2500元的房價估算，14天就要3萬5000元，為想要出國打疫苗的民眾增添數萬元的附加代價。

另外，國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。

▲因應變種病毒，加強邊境檢疫措。（圖／指揮中心提供）

關島日前正式宣布開放外國人前往打疫苗，推出疫苗觀光方案「Air V&V」，台灣雄獅、鳳凰、大榮、KKday也推出關島機加酒行程，預計最快7月6日就能出發，並包裝5天4夜機加酒行程，主要採長榮航空A321-200執飛，開放預購後已有數千人預購。但指揮中心25日宣布入境隔離政策後，恐會衝擊相關買氣。

指揮中心25日表示，全球已有逾85個國家出現Delta變異株（印度變異株）病例，歐洲疾控中心評估其傳播力較英國變異株高40-60%，國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上。另國內亦出現自秘魯境外移入個案檢出Delta變異株，其鄰近的孟加拉、印尼等國該變異株佔比近期亦呈增加趨勢。