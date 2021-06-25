快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

▲高雄市長陳其邁主持25日防疫會議 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

前國民黨立委黃昭順才被爆出特權打疫苗，現在同樣也是左楠區前立委張顯耀又「特權插隊」，同樣也是在義大醫院施打疫苗，義大醫院表示張顯耀為「協力廠商」，所以頻繁進出醫院才予以施打，對此陳其邁日前才說過特權打疫苗：「你試試看」，對於現在張顯耀的行為，陳其邁深夜下令衛生局徹查，一早給報告。

有意參選民進黨高市議員初選的黃禎琳於臉書爆料，前立委張顯耀於5月28日違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，他批：「之前張顯耀在臉書發文，左批民進黨阻擋疫苗進口，右罵中央疫苗購買不足。然後自己偷偷去打疫苗，跟防疫人員及其他更需要的人搶疫苗。現在嘲笑打AZ的台灣人是疫苗難民、是疫苗乞丐，你到底哪來的臉一直發這種文章？」

致電給張顯耀並無得到直接回應，經轉接後表明記者身分對方隨即掛電話。義大醫院表示，張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。高雄市衛生局表示已經接獲陳其邁市長指示，將對張顯耀徹查到底，若有違規一定開罰。

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