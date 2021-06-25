快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻」

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄三民區一名諾魯共和國籍的34歲中山大學女大生25日晚間6時被發現陳屍在租屋處，由於屍體已發出惡臭，警方估計死亡多時，目前已封鎖現場，詳細死因還有待釐清。

女大生的房東25日在女大生住處外聞到異味，見敲門無人回應後立刻報警，與警方一同開門進入屋內，卻發現女大生躺在地上，身體無外傷但發出惡臭，估計死亡多時，警方已採證，將交由檢方釐清死因。此外，經過通報之後，確定女大生非居家檢疫、也非居家隔離對象，衛生局將不採檢，交由司法相驗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘