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獨／拾荒婦遭輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區擴建路發生一起死亡車禍，一名79歲的拾荒婦人騎機車被一輛要轉彎的化學槽車當場輾斃，婦人還被壓在輪胎底下，鑑識人員緊急到場採證，肇事司機則被帶往分局製作筆錄，而死者外孫趕到交通分隊時，面對阿嬤突然的噩耗，難過到說不出話來。

這起車禍發生在前鎮區擴建路與建基路口，25日下午三點多左右，一名79歲的江姓拾荒婦人騎著機車，一輛要轉彎的化學槽車在右轉過程當中，將老婦人給輾斃慘死，老婦人的遺體一度被壓在輪胎下方無法移動，最後透過吊車才將遺體拉出來。

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解這名死亡的老婦人跟一對外孫住在一起，外孫聽到噩耗之後趕到交通分隊，難過得說不出話來，老婦人的女兒已經過世，外孫透露，阿嬤撿資源回收大概有20年了，家境不好，仍一手養大一對孫子，也因此他們三人感情特別好，最近因為疫情關係，兄弟倆都勸阿嬤不要再撿資源回收，不過阿嬤卻說已經習慣了。

出事的擴建路就是阿嬤每天都會回家經過的路，但沒想卻成了她的「最後一程」，孫子說舅舅已經從台中趕下來要處理阿嬤的後事，而肇事槽車許姓司機在出事之後，也被帶往交通分隊進行筆錄，將被依過失致死罪嫌移送。

▲高雄市擴建路發生一起死亡車禍，一名婦人被輪胎輾斃 。（圖／記者吳世龍攝）

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