太方便！超商「防疫地圖」新登場　快篩試劑、口罩貨況APP隨時查

▲全家「防疫地圖」新登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

有夠貼心！看準疫情期間防疫物資成為了生活必需品，全家宣布於APP打造超狂「防疫地圖」新功能，只要用手機就能查詢4類型商品最新貨態狀況，包括門市有無快篩試劑、口罩等庫存，預計明（26）日陸續上架更新APP後就能使用，最晚下周一（28日），簡直方便破表。

▲「防疫地圖」最快明天可以使用，最晚下周一全台上線。

全家於APP中推出「防疫地圖」新功能，提供消費者查詢鄰近門市有無販售「快篩試劑」、「抗疫用品」、「口罩」及「保健品」共4類型商品貨況，民眾可透過「即時定位」顯示所在地半徑1公里內各店鋪的商品概況，且每半小時更新一次，也能運用「收藏店舖」將個人常去店舖收藏，或是利用「單品搜尋」依需求品項找所需商品，不用再為了買不到而煩惱。

全家「防疫地圖」最快於明（26）日將更新APP後就可使用，最晚至下周一（28日）上線提供服務。

【你可能也想看】

►珍奶、四季春奶茶都有！2大手搖飲「指定飲品第2杯半價」連喝3周

►開吃了！春水堂首推「7款超值防疫便當」 還有中部限定2口味

►菜色超澎湃！超商推「每日現做便當」 18門市限定賣還可先預訂

►我們的美麗就用白紙黑字寫下