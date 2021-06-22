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菜色超澎湃！超商推「每日現做便當」　18門市限定賣還可先預訂

▲▼全家開賣現做便當。（圖／業者提供）

▲超商開賣現做便當。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商就能吃到熱騰騰便當！看準外帶需求高、便當又可以滿足三餐需求，超商強勢推出中午限定「現做便當」，特別找來享吃便當、屏東知名便當專賣合作，於全台指定18間門市提供每日新鮮現做便當選擇，且口味多變有炒飯、壽喜牛、泡菜豬、雙拼飯等，即日起正式開賣，預計每日中午11時30分起供應至下午2時止，可當天於門市購買，也可在當日上午9時前透過店長或店舖LINE群組預定。

▲▼全家開賣現做便當。（圖／業者提供）

▲享吃便當菜色多變。

全家宣布開賣「現做便當」了，其中，「享吃便當」可是集結了大戶屋、bb.q CHICKEN2大品牌招牌菜作為創意發想，固定便當菜色有好想鯖鯖魚便當、就醬烤雞腿便當 、一杯兩杯三杯雞便當、水水豬五穀飯，也會不定期推出像是桃太郎壽喜牛 、蛤蜊波特飯 、阿里郎泡菜豬、蝦蝦乾爹飯等，選擇超豐富，目前於7家門市包括中賓店、中和新平店、板橋市府店、板橋廣隆店、敦新店、新光醫院店及精英店限定賣，而中賓店還有多款獨家便當菜色。

▲▼全家開賣現做便當。（圖／業者提供）

▲還有屏東知名便當店推出豐盛便當。

另，業者也攜手自南部發跡的屏東便當專賣店聯手推出6款美味便當，不僅有人氣雞腿「秘滷雞腿飯」、「呷霸大雞腿」，還有滷排、雞肉排等主餐選擇，每種便當也搭配3種季節蔬菜及指定配菜，份量超夠，指定販售門市有新國賓店、板橋市府店、台南新樓店、高雄美美店、高雄醫學二店、高雄醫學三店、高雄醫學店、鳥松高庚店、高雄機場店、屏東車頭店及屏東醫院店等共11間門市。

提醒「現做便當」於每日中午時段限定賣，販售時間為上午11時30分起至下午2時左右，除提供門市購買之外，也可於當日早上9點前透過店長或店舖LINE群組預訂當日中午想吃的品項，明天就來開訂吧。

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