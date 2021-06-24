限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「家用快篩」　全家也要賣

▲萊爾富今於2大門市開賣進口「羅氏家用快篩試劑」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／台北報導

繼昨晚宣布新竹以北約68家門市販售國產福爾威家用快篩之後，萊爾富今（24）日下午起又要在2大門市開賣進口「羅氏家用快篩試劑」，每店各限量100盒，方便民眾買回家進行快篩檢測，售完為止。另外，全聯和全家也分別於今日下午、晚間開賣家用快篩，民眾可依需求購入。

萊爾富表示，今日下午3點起於「台北信北店」、「新北重富店」販售進口羅氏家用快篩試劑，2店各限量100盒，萊爾富也提醒民眾，到門市一定要做好實聯制，進入門市的人數也將嚴格控管，只要超過人數就會請民眾在門市外排隊等候，也請排隊的民眾要做好安全社交距離。

除了這2大門市今日開賣進口羅氏家用快篩試劑之外，萊爾富也宣布6/26起，將同時販售進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」(一盒5入，售價1800元)與國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」(一盒5入，售價1700元)共計2款，以便利民眾選擇，並陸續配送至全台門市（無藥商門市及特殊門市除外），實際配送數量，將以各店收到實貨為主。

▲家用快篩試劑即起開放民眾購買。（圖／記者湯興漢攝）



另外，全家預計於今日晚間10點起開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，陸續到店，民眾可於全台近3800家有藥商許可之門市購買，每盒5入、售價1800元。

全聯也將於今日下午2點起在雙北共266家有藥商許可執照門市陸續開賣國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入、售價1500元，平均單入只要300元。