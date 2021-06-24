全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

▲家用快篩試劑即起開放民眾購買。（圖／記者湯興漢攝）



記者蕭筠、周姈姈、林育綾／台北報導

國內疫情尚未趨緩，快篩需求只增不減，為對抗極大採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾可至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。23日超商開賣首日吸引不少人排隊搶買，最快半小時近乎完售，並宣布加碼開賣消息，《ETtoday新聞雲》整理4大超商最新販售資訊，包括價格、品牌通通一次看，超市部分全聯266間門市也加入戰局，提供民眾參考。

▲全家、OK mart販售進口羅氏家用快篩試劑。（圖／記者屠惠剛攝）

●7-11

7-11即日起於桃園以北有藥商許可之門市開賣單入包裝的國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每盒售價350元，6月25日起則陸續配達全台，同步也將在6月25日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1800元。

●萊爾富

萊爾富23日晚間開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）販售國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店限量10盒，每盒5入、售價1700元；6月26日起加碼提供進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，每盒5入、售價1800元，而「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」則同步販售，總計2款將陸續配送至全台門市（無藥商門市及特殊門市除外），實際配送數量以各店收到實貨為主。

●全家

全家預計於今（24）日晚間10時起開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，陸續到店，民眾可於全台近3800家有藥商許可之門市購買，每盒5入、售價1800元，數量有限、售完為止。

●OK mart

OK mart於今（24）日起至30日開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，消費者可透過會員系統於全台門市預購，每盒內含5組，售價1799元，預計7月9日開始取貨。

●全聯

全聯於今（24）日下午2時起在雙北共266家有藥商許可執照門市陸續開賣國產「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入、售價1500元，平均單入只要300元，每店限量開賣、售完為止。