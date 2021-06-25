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4天17人確診！北市成立前進指揮所　進駐萬大、濱江市場圍堵疫情

▲▼0624 北農濱江攤商營業狀況,濱江果菜市場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲北農群聚感染爆發，北市府成立進指揮所嚴陣以待。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

北農群聚案延燒，台北市政府透過廣篩圍堵疫情，25日公布最新疫情狀況，截至24日，共有17人確診。其中，位於萬大路的第一果菜市場零批場，有攤商9人確診，匡列接觸者13人，共28攤24日起停業3天。北市府晚間表示，分別在萬華的第一果菜市場、濱江市場成立前進指揮所，盼進一步掌握疫情提早防範。

台北市政府25日召開防疫記者會，市長柯文哲指出，北農篩檢5104人，快篩陽性28人，快篩陽性率0.55%，PCR陽性17人。全台北市篩檢2422人，才出現16人，陽性率0.7%，「比北農低很多，媒體都故意誇大成疫區」。

另外，柯文哲也宣布「北農專案2.0」防疫作為，透過Google map畫出範圍，檢查出確診者後匡列就會有熱區，像這次在水果零批場抓到2個、豆芽菜區抓到7個，被匡起來就停業3天。

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，現在做法還是一樣，先做疫調，找出哪裡是熱區，停業、消毒、居家隔離，再做PCR檢查，「北農如果沒有注意，就變成問題；如果已經在注意了，也派人進去處理，還是可以控制」；柯還感嘆，發現處理新冠肺炎比處理媒體容易太多。

台北市政府指出，25日下午成立前進指揮所，並在萬大及濱江市場完成進駐，主要任務包含：提供即時疫調資訊及匡列名單，並協助北農現場環境改善；設立疫苗站及快篩站，針對北農可能的疫情提早防範。

北市府指出，前進指揮所自26日起服務時間將配合北農公司運作，每週二至六上午9點到13點，「僅針對北農專案人員，並無開放一般市民前往」，若該地區市民朋友有快篩需求，可前往鄰近的和平及中興院區進行篩檢。

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲北農新冠肺炎感染擴大，全數攤商於萬大國小進行快篩。（圖／記者林敬旻攝）

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