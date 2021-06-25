Delta變種侵台！秘魯祖孫傳播鍊7染疫　屏東兩村關店大篩檢

記者陳崑福／屏東報導

針對兩位台中市嬤孫秘魯返國後，在屏東縣枋山鄉居家檢疫期間確診新冠肺炎，並由中央疫情指揮中心證實是「印度Delta變異株」；屏東縣政府表示，雖然後續染疫的7人是否相關，尚待中央進行病毒株基因序列比對，但縣府昨日已在枋山設置篩檢站，並將勸說兩村的營業場所暫時停止營業，進行大規模清消，並已爭取中央撥補兩村居民所需的疫苗，待PCR檢測陰性後可施打，另有擴大篩檢及清消，請外界不要過度擔憂。

▲屏東縣政府在枋山鄉兩地擴大篩檢及清潔消毒作業 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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縣府表示，在自營計程車司機案號14298確診後，縣府漏夜進行疫調，匡列居家隔離對象進行篩檢，發現乘客案號14409同住友人14407及其孫14408同時確診，進一步發現隔壁住的是從兩位台中市的嬤孫（案號133332、13333），係由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到13332娘家空屋居住。

縣府因此擴大匡列及採檢，從案號14298開始的確診7人，共匡列81人居家隔離、31人自主健康管理，除立即採檢外，並密切注意身體狀況做必要的二採，此外，24日下午開始在枋山緊急設置篩檢站，首日120人的快篩及PCR檢測均陰性，今日全日324人快篩也全部陰性，PCR檢測中。

縣府說，由於中央流行疫情指揮中心今日下午宣佈秘魯返國的嬤孫係印度Delta變異株引起，但枋山7例是否是相同的病毒株，還在進行比對中，而且秘魯返國嬤孫隔壁的案號14408係由北部返鄉，也是可能的感染源，這些都有待中央比對後才能確認。

潘縣長表示，確認案例集中在枋山的楓港、善餘兩村，除安排兩村村民優先篩檢之外，已經跟陳時中部長通話，在屏東縣分配的疫苗全部施打完畢的情況下，獲同意優先撥補兩村村民所需的疫苗數，只要PCR檢測陰性就可以前往施打疫苗。

同時，在其他確診案例的病毒株基因序列比對尚未完成前，決定料敵從寬，將家戶發放防疫包，並請營業場所停止營業三天，進行全境的大消毒，請大眾不要過度揣測及擔憂。

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