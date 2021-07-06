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北北基桃外送員、運將搶打疫苗！4天施打率破8成　交部爭取第2波

▲▼北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

▲北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎疫情，交通部及公路總局自7月2日起，針對雙北、基隆、桃園地區的計程車、貨運司機及平台外送員開始施打疫苗，首波施打人數共計9萬9千餘人，並持續爭取第二波疫苗數量提供駕駛人施打。截至7月5日止，規劃應施打人數為10,483人，已完成施打9,039人，施打率為86.2%。

今（6）日上午行政院長蘇貞昌前往內湖高工關心計程車駕駛人施打疫苗情形，依動線逐站了解各項作業運作情形，最後至留觀區向施打完疫苗的駕駛問候並加油打氣，表達行政院對運輸從業人員的關心。

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▲▼北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

▲▼截至7月5日止，規劃應施打人數為10,483人，已完成施打9,039人，施打率為86.2%。（圖／交通部提供）

▲▼北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

對於交通部、台北市政府、公路總局及相關公（工）會共同完善規劃及執行施打計畫，蘇貞昌予以肯定，特別感謝現場工作同仁的付出及醫護人員的協助與辛勞，同時也請交通部及公路總局持續掌握疫苗施打作業執行進度，提升運輸業從業人員執業安全。

公路總局表示，本次疫苗施打計畫經協調北北基桃相關醫療機構，於20個地點提供專案施打服務，其中台北市設有6個施打地點，新北市11個，桃園市2個，基隆市1個，同時也持續協調醫院及學校，希望能擴展外展點，提升施打的能量。

▲▼北北基桃外送員、運將搶打疫苗。（圖／交通部提供）

▲蘇貞昌上午視察疫苗接種站，依動線逐站了解各項作業運作情形。（圖／交通部提供）

該局所屬台北市區監理所、台北區監理所及新竹區監理所於施打前2-3天，將以簡訊、電話方式通知駕駛人施打時間及地點，讓符合施打資格的駕駛人均能依序完成疫苗接種，俾降低傳染風險。

公路總局特別提醒駕駛人注意，施打作業可能因現場施打速度而有所有調整，施打時間若有變動，監理所會另行通知，請駕駛人留意相關訊息；前往接種疫苗的駕駛人，應備妥身分證及健保卡，並配合現場工作人員指引進行施打作業，於施打完後於現場停留觀察15分鐘，無不適症狀後再行返家。

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