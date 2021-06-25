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秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

▲▼0623流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近日傳出秘魯病毒（Lambda）在全球逐漸擴散，台灣有一名計程車司機確診，疫調匡列發現乘客的親戚是從「秘魯」返台的祖孫，外界憂心是否秘魯變種侵台。指揮官陳時中今日宣布，這兩人是感染印度變異株Delta病毒。

屏東縣23日公佈新增1個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，衛生局疫調發現疑似「群聚感染」，該案一名友人、曾被該案載送的一名男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，而2名家屬與台中市一對確診祖孫有親戚關係，這對祖孫是從秘魯返國，該祖孫返台後，到屏東枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁。

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由於去年8月首次被發現的秘魯變異株Lambda，從今年4月以來約佔秘魯確診案81%的比例，且蔓延29國，屏東案例爆發後，外界也相當關心秘魯變種應讀是否入侵台灣。

陳時中公布基因並序結果，這2名從秘魯入境，感染的是Delta（印度）變異株，國內先前已經累積有5例境外移入Delta變異株個案，這次檢驗個案目前還無法確定其它相關染疫情況是否同樣變異株，也可能不同感染來源，還在釐清當中。

指揮中心也宣布，由於Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施，「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用，高風險國家包含：巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

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